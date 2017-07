Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bạc Liêu và Chi cục chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất và bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hành vi bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.Cụ thể, tại cơ sở thu mua tôm do Trần Quốc Trung (sinh năm 1983, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), đoàn kiểm tra bắt quả tang ba công nhân đang bơm tạp chất CMC vào tôm sú nguyên liệu để tăng trọng lượng và kích thước tôm.Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 60kg tôm sú nguyên liệu, một máy cao áp dùng để bơm CMC vào tôm và khoảng 20l CMC đã được pha sẵn.Tại cơ sở kinh doanh tôm của ông Trần Quốc Khải (sinh năm 1980) đoàn kiểm tra đã bắt quả tang năm công nhân đang tạp chất Agar và CMC vào tôm sú nguyên liệu. Tại hiện trường, đoàn thu giữ khoảng 100kg tôm sú nguyên liệu, một máy cao áp, năm đầu dây gắn kim bơm, khoảng 150l Agar (rau câu) và CMC (bột) đã được pha chế.Bước đầu chủ hai cơ sở trên khai nhận, bột Agar nhờ người mua từ Thành phố Hồ Chí Minh (có giá 2,1 triệu đồng/1kg), thường thì 400gam bột pha khoảng 8l nước và được bơm vào khoảng 50kg tôm nguyên liệu, mục đích là để tăng trọng lượng và kích thước của tôm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm đã bơm tạp chất, cùng những tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành 1, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt quả tang 36 vụ bơm, vận chuyển, mua bán, sản xuất và chế biến tôm tạp chất, với số lượng hàng trăm kg./.