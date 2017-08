Hiện trường vụ cháy tại Công ty Seiyo Việt Nam chuyên sản xuất đồ nhựa trong Khu công nghiệp Quế Võ 1 (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đến khoảng 13 giờ ngày 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ cùng ngày, tại Công ty Seiyo Việt Nam ở Khu Công nghiệp Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh.Vụ cháy không gây thiệt hại về người; cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.Theo Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 9 giờ ngày 5/8, vụ cháy được phát hiện tại tầng 3 của Công ty Seiyo Việt Nam.Thời điểm đó có rất nhiều công nhân của công ty đang làm việc. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh đã huy động 20 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa.Tuy nhiên, do đám cháy ở trên cao, xuất phát từ Phòng sơn kho thành phẩm và sản phẩm chủ yếu là các hạt nhựa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng cùng với khói đặc, tỏa nhanh mọi hướng do đó việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.Với các biện pháp chuyên môn, các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng xác định điểm cháy, đập kính thoát khói, tiếp cận đám cháy từ mọi hướng nhằm khống chế đám cháy ngay sau khi tiếp cận hiện trường.Phát hiện còn nhiều công nhân đang mắc kẹt trong đám cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương cứu người, hướng dẫn, giải thoát khoảng 100 công nhân bằng xe thang, phối hợp với công nhân công ty di dời một lượng lớn hàng hóa.Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dập tắt triệt để đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.