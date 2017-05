Tiêu hủy 265 bánh heroin và tang vật vụ án Tráng A Tàng và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 10/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã tiêu hủy vật chứng vụ án Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau 2 cấp xét xử với mức hình phạt cao nhất là tử hình cho 10/12 bị cáo.Vật chứng của vụ án gồm: 265 bánh heroin và 553 viên nén ma túy tổng hợp. Toàn bộ vật chứng của vụ án vẫn nguyên niêm phong và được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản bao gồm: Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.Sau khi hoàn thành các thủ tục về kiểm đếm, toàn bộ số tang vật của vụ án được xe đặc chủng của Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát hỗ trợ chuyển về nơi tiêu hủy.Do số lượng ma túy lớn và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên việc tiến hành tiêu hủy được tiến hành rất chặt chẽ. Quy trình tiêu hủy thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát của nhiều lực lượng.Toàn bộ số ma túy được đốt cháy hoàn toàn. Lực lượng thi hành án tiêu hủy tang vật an toàn tuyệt đối.Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành nghiệm thu, thống nhất biên bản tiêu hủy./.