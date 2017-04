Ảnh minh họa. (Nguồn: rimagasht.com)

Hòn đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia đã lập kỷ lục mới, trở thành điểm đến châu Á đầu tiên được công nhận là điểm du lịch tốt nhất thế giới do TripAdvisor - website du lịch lớn nhất thế giới bình chọn.Theo danh sách, 10 điểm du lịch hàng đầu thế giới gồm: Bali (Indonesia), London (Anh), Paris (Pháp), Rome (Ý), thành phố New York (Mỹ); đảo Crete, Barcelona (Tây Ban Nha), Siem Reap (Campuchia), Praha (Cộng hòa Séc) và Phuket (Thái Lan).Đây là các địa danh được lựa chọn trong số 418 điểm đến nổi bật trên toàn cầu.Giải thưởng được xác định bằng cách sử dụng thuật toán đưa vào tài khoản số lượng và chất lượng của các bài đánh giá và xếp hạng cho khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và mật độ đặt phòng qua TripAdvisor đối với các địa danh du lịch trên toàn thế giới.Các số liệu được thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng.Người phát ngôn của TripAdvisor khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Sarah Mathews, nhấn mạnh Bali là điểm đến với những trải nghiệm hàng đầu cho mọi loại hình du lịch, từ du lịch tự nhiên, văn hóa hay ẩm thực.Do đó, hầu hết người dùng TripAdvisor có xu hướng muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với những người dùng toàn cầu khác trên trang web TripAdvisor để khuyến khích họ ghé thăm hòn đảo này.Ngành du lịch tại Bali đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong năm 2016 trong các đánh giá của khách hàng ở cả 3 lĩnh vực: điều kiện ở (25%), độ thu hút du khách (38%) và ăn uống (38%).Tại Bali, các lựa chọn về chỗ ở được ưu thích trên TripAdvisor là Padma Resort Legian, khách sạn Nusa Dua Beach và Melia Bali Indonesia, trong khi các nhà hàng được xem xét nhiều nhất là Câu lạc bộ bãi biển Potato Head, Ku De Ta và La Lucciola.Khu bảo tồn khỉ Sacred Monkey ở Ubud, Waterbom Bali ở Kuta và Đền Tanah Lot ở Tabanan là những điểm du lịch được đánh giá cao.Thị trường khách hàng đầu của Google tìm kiếm về Bali là Trung Quốc với mức độ tìm kiếm trên trang này tăng 73% so với năm trước, tiếp theo là Hà Lan 57% và Ấn Độ 37%.Với danh hiệu mới này, Bali sẽ góp phần tích cực trong thực hiện nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm đạt được mục tiêu thu hút 20 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019.Bên cạnh Bali, đảo Lombok của Indonesia cũng được đánh giá là một trong 10 điểm đến hàng đầu ở châu Á./.