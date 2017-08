Ngày 4/8, Ðoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.Làm việc với Ðoàn công tác có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan.Theo kế hoạch, từ ngày 14-18/8, Đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thành ủy Đông Hà.Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Trị, từ ngày 1/1/2011 đến 31/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức bảy cuộc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; một đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nhằm phòng ngừa và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến kinh tế, tham nhũng đối với 2 tổ chức Đảng và 60 đảng viên, thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 38 đảng viên.Cũng trong thời gian này, Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra các cấp giải quyết 129 vụ với 163 đối tượng về kinh tế, tham nhũng; trong đó, tiến hành điều tra 5 vụ án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi 2 vụ việc. Về phát hiện, xử lí sai phạm kinh tế, trong kỳ toàn tỉnh tiến hành 345 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 39,76 tỷ đồng; kiến nghị và thu hồi 129 ha đất; xử lý kỷ luật 69 cá nhân. Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị đã thụ lý, xét xử 45 vụ án kinh tế với 58 bị cáo; 9 vụ với 9 bị cáo về tội “Tham ô tài sản” với tổng số tiền tham nhũng hơn 1,5 tỷ đồng.Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khi triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương; nội dung báo cáo tự kiểm tra của Tỉnh ủy đúng yêu cầu theo Ðề cương hướng dẫn của Trung ương.Ðồng chí nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua có chuyển biến rõ nét, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, với những mức án nghiêm khắc, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, kết quả của công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương vẫn chưa rõ nét; công tác sinh hoạt chi bộ tại các địa phương chưa được nâng cao. Do đó, thông qua hoạt động chi bộ để làm tốt công tác giáo dục đảng viên, quản lý đảng viên, là giải pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng./.