Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017, sáng 9/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Thị Mai chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự. Bà Trương Thị Mai khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, góp phần to lớn vào khối đoàn kết toàn dân tộc.Bà Trương Thị Mai cho biết, Đảng, Nhà nước đánh giá cao vị trí, vai trò, những đóng góp cá nhân của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vào quá trình Phật giáo đồng hành cùng dân tộc; cảm ơn Hòa thượng, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động Tăng Ni, Phật tử sống đạo đức, đảm bảo thuần phong mỹ tục.Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước quan tâm đến sự phát triển và nguyện vọng chính đáng của Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử; tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống hộ pháp an dân, bà Trương Thị Mai chúc Giáo hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).Bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm và chúc mừng nhân dịp đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, năm 2016 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội cấp huyện.Đến nay, đã có gần 20 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội cấp tỉnh; dự kiến tháng 9/2017 sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh; tháng 11/2017 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, tổng kết 5 năm hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2012-2017.Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được nhiều việc, từ tăng sự, quản lý Tăng Ni, đến công tác giáo dục tại các trường. Từ hoạt động xã hội hóa, mỗi năm Giáo hội làm công tác từ thiện hàng ngàn tỷ đồng, giúp người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai ổn định cuộc sống, đồng bào dân tộc đón Tết cổ truyền đầm ấm và ý nghĩa./.