Cảnh sát đặc nhiệm Bangladesh phong tỏa khu vực hai tay súng tình nghi lẩn trốn ở Dhaka ngày 24/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Bangladesh ngày 28/12 thông báo đã bắt giữ 5 tay súng Hồi giáo bị nghi đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các hoạt động mừng Năm mới.Các đối tượng trên được cho là thành viên của nhóm Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), nhóm bị nghi đã tiến hành vụ tấn công quán cà phê tại thủ đô Dhaka hồi tháng Bảy vừa qua làm 22 người thiệt mạng, hầu hết là người nước ngoài.Phát biểu tại họp báo, Chỉ huy đơn vị cảnh sát chống khủng bố Monirul Islam nêu rõ: "Các phần tử trên đã lên kế hoạch tấn công dịp Năm mới."Ông cho biết cảnh sát đã thu giữ 60kg chất nổ trong cuộc đột kích bắt giữ các nghi can trên, song từ chối cung cấp thêm thông tin về mục tiêu cũng như phương thức tấn công mà các đối tượng trên định tiến hành.Nhà chức trách Bangladesh đã cấm các cuộc tụ tập ngoài trời tại thủ đô Dhaka từ tối 31/12/2016 đến sáng 1/1/2017 vì các lý do an ninh.Trong mấy năm qua, phiến quân đã gia tăng các vụ tấn công tại Bangladesh làm nhiều người thiệt mạng.Nhóm JMB đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.