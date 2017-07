Hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian vừa qua, nhiều tác phẩm báo chí đã kịp thời phản ánh nhiều hành vi tiêu cực, các hành vi trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế và cảnh báo về thực trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Những thông tin này đã góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đến được với người dân, người lao động.Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững” do Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 26/7 tại Hà Nội.Hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của các cơ quan báo chí, của đội ngũ những người làm báo…“Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, số liệu toàn diện hơn về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức hội nghị định kì cung cấp thông tin cho báo chí; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách của các cơ quan báo chí,” ông Phạm Lương Sơn khẳng định.Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định: Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cổ vũ, động viên Nhân dân và người lao động tích cực tham gia bảo hiểm, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.“Các cơ quan báo chí nên đưa nội dung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chương trình, kế hoạch truyền thông, lập chuyên trang, chuyên mục, phân công phóng viên theo dõi phụ trách, phát huy tích cực hiệu quả công tác tuyên truyền,” ông Hồ Quang Lợi nói.Tại hội thảo, các đại biểu đã có hơn 20 tham luận bằng văn bản, trong đó có đề cập thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội./.