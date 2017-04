Tổng thống Donald Trump (thứ hai, trái) trong phiên họp với các quan chức Chính phủ và các nhà lập pháp Mỹ tại Washington, DC., ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Mỹ ngày 26/4 đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ra thông báo chính thức về việc Washington sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã ký với Mexico và Canada.Tờ Politico dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết dự thảo sắc lệnh hành pháp đang trong giai đoạn xem xét đánh giá cuối cùng và có thể sẽ được công bố vào tuần này hoặc tuần tới.Trong khi tờ Wall Street Journal đưa tin dự thảo này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ ngày 26/4.Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nhấn mạnh "ông chủ" Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ ký một sắc lệnh hành pháp có nội dung liên quan vấn đề trên.Nhìn chung, báo giới Mỹ nhận định việc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng rút Mỹ khỏi NAFTA như một phần trong chiến lược nhằm tái đàm phán các điều khoản được quy định trong Hiệp định này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã bác bỏ những thông tin nói trên và cho đó chỉ là "tin đồn."Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NAFTA là một "thảm họa" khi cho rằng đây là nguyên nhân khiến hàng triệu lao động trong ngành công nghiệp của nước này mất việc làm. Do đó, ông cam kết sẽ đàm phán lại hoặc rút khỏi hiệp định.NAFTA là hiệp định tự do thương mại giữa ba quốc gia Canada, Mỹ và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Theo nguyên tắc của NAFTA, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng sẽ có 90 ngày để tham vấn nhằm tái đàm phán các điều khoản liên quan và có sáu tháng để khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định.Tin tức cho hay thâm hụt thương mại về hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Mexico là 62 tỷ USD năm 2016, nhưng Mỹ đạt thặng dư thương mại 8 tỷ USD với Canada./.