Cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bác sỹ Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết hơn 2 năm trở lại đây, số vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ trên địa bàn gia tăng nhanh.Đặc biệt, trong tháng Sáu và tháng Bảy vừa qua, ở các xã Huổi Lèng, Sa Lông, Trung Dình đã xảy ra 5 trường hợp uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Cả 5 trường hợp này đều là người dân tộc Mông, có tuổi đời từ 22 tuổi đến 40 tuổi. Nguyên nhân các vụ tử tự bằng thuốc diệt cỏ đều xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.Ngày 26/6/2017, do mâu thuẫn trong gia đình, anh Giàng Thánh Giống (sinh năm 1986) và vợ là Hạng Thị Của (sinh năm 1983), ở bản Huổi Toóng 1, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.Vợ chồng anh Giống đã được người thân đưa đến Trạm y tế xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà để cấp cứu. Qua đánh giá, tình trạng bệnh nhân rất khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng nên trạm y tế xã đã xử trí cấp cứu ban đầu, rồi gọi xe đưa cả hai bệnh nhân đến Trung tâm y tế huyện Mường Chà cấp cứu.Anh Hạng A Páo, 23 tuổi, ở bản Cổng Trời, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, cũng là nạn nhân của việc uống thuốc diệt cỏ tự tử. Khoảng 22 giờ, ngày 19/7 anh Páo và vợ là chị Hồ Thị Cau (sinh năm 1998) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên anh đã uống khoảng 10ml thuốc diệt cỏ để tự tử. Rất may anh Páo được người thân tìm mọi cách cho nôn thuốc ra, đồng thời đưa đến Trung tâm y tế Mường Chà cấp cứu.Ông Tráng A Lồng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân tìm đến thuốc diệt cỏ để tự tử là do trình độ hiểu biết còn hạn chế. Trong khi đó việc mua thuốc diệt cỏ ở Mường Chà lại diễn ra rất dễ dàng, không những người lớn mà trẻ em cũng mua được thuốc diệt cỏ.Theo bác sỹ Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Chà, đối với bệnh nhân uống thuốc diệt cỏ Paraquat, tình trạng tổn thương rất nặng, gây tổn thương tế bào phổi, suy hô hấp không hồi phục, dẫn đến suy đa tạng và tử vong. Mặc dù rất nhiều trường hợp khi đến đây, Trung tâm tiếp nhận, cấp cứu và chuyển tuyến ngay lập tức, nhưng cũng khó qua khỏi.Cũng theo bác sỹ Lương Hậu Tân, để hạn chế tình trạng người dân uống thuốc diệt cỏ tự tử, cần quản lý chặt chẽ thuốc diệt cỏ. Khi phát hiện trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ phải khẩn trương đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.Bên cạnh đó, các ngành quản lý về thuốc dùng trong nông nghiệp nên loại trừ thuốc này khỏi danh mục sử dụng tại hộ gia đình, nên sử dụng một loại hóa chất khác có tác dụng tương đương nhưng không có Paraquat.Từ thực trạng người dân ở địa bàn huyện Mường Chà uống thuốc diệt cỏ tự tử đã gióng lên hồi chuông báo động. Chính quyền địa phương và các cấp, ngành liên quan cần có giải pháp hữu hiệu hơn trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về tác hại, sự nguy hiểm của thuốc diệt cỏ khi đưa vào cơ thể.Ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên cũng cần có giải pháp trong việc quản lý thuốc diệt cỏ trên địa bàn huyện Mường Chà nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung./.