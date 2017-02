Cảnh sát Colombia thu giữ 5,6 tấn cần sa trong một chiến dịch truy quét các phần tử buôn lậu ma túy ở nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) cho biết tình trạng bạo lực và tội phạm gia tăng tại Mỹ Latinh và Caribe đang khiến khu vực này thiệt hại tới 261 tỷ USD mỗi năm, tương đương 3,55% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gấp đôi mức trung bình của các nước phát triển.Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện BID Carlos Santiso cho hay Mỹ Latinh hiện chiếm 9% dân số thế giới và 1/3 số nạn nhân của các vụ giết người trên toàn cầu thuộc khu vực này, với khoảng 11.000 người bị giết mỗi tháng. Ông Santiso đánh giá đây là thảm họa đối với con người và nền kinh tế.Đây là lần đầu tiên BID đưa ra báo cáo so sánh con số tội phạm của 17 quốc gia trong khu vực và sáu nước phát triển. Khoản thiệt hại do tội phạm và bạo lực tương đương với mức đầu tư của Mỹ Latinh vào cơ sở hạ tầng. Honduras và El Salvador là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phải dành 6% GDP mỗi năm để phòng chống và cho các hoạt động liên quan đến tội phạm, tiếp đến là Bahamas với 4,8% GDP và Jamaica với 4% GDP.Trong khi đó, ở Nam Mỹ thiệt hại ở mức thấp hơn so với Trung Mỹ và vùng Caribe. Chính phủ Colombia mất 3,12% GDP/năm vì tội phạm trong khi con số này của Argentina là 3%./.