Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, một trận bão tuyết mạnh đã quét qua vùng Đông Bắc nước Mỹ trong ngày 9/2 khiến nhiều chuyến bay ở thành phố New York bị hủy, nhiều trường học và trụ sở Liên hợp quốc ở New York phải đóng cửa.Theo cơ quan trên, sau khi nhiệt độ lên cao bất thường trong ngày 8/2, tuyết đã rơi suốt đêm tại New York và lượng tuyết ở trong và xung quanh thành phố nhiều nơi dày tới 35 cm, thậm chí tuyết rơi nặng hơn tại một số khu vực khác ở vùng Đông Bắc.Do tuyết rơi nhiều, gần 3.000 chuyến bay đi và đến New York, thành phố Boston và Philadelphia bị hủy bỏ.Tại New York, thành phố đông dân nhất của Mỹ, thị trưởng Bill de Blasio khuyến cáo người dân không ra đường để tránh ảnh hưởng của bão tuyết.Trong khi đó, tại hai bang Connecticut và Massachusetts, một số khu vực đã chịu ảnh hưởng do tuyết rơi kèm theo sấm sét. Tại New Jersey, thống đốc bang này cho biết đã cho các nhân viên phụ trợ làm việc tại các văn phòng của chính quyền bang nghỉ việc./.