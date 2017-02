Bão tuyết tại Canada. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/2, Cơ quan Môi trường Canada đã phải đưa ra cảnh báo bão tuyết mạnh ở phần lớn các tỉnh thuộc bờ Đông như Nova Scotia, đảo Hoàng tử Edward và phần lớn tỉnh New Brunswick do lượng tuyết rơi có thể lên tới 70cm.Tại tỉnh Nova Scotia, tuyết rơi dày kèm theo gió mạnh sẽ tiếp tục kéo dài trong ngày 13/2, đe dọa làm tê liệt nhiều hoạt động trong ngày đầu tuần. Một số vùng duyên hải của tỉnh còn nhận được cảnh báo bão.Theo nhà khí tượng Kalin Mitchell, lượng tuyết ở Nova Scotia sẽ tích tụ rất nhanh do rơi dày và liên tục. Đến sáng 14/2, lượng tuyết phủ có thể lên tới ngang thân xe với bình quân 40-70cm ở khu vực phía Tây, 30-50cm ở các khu vực còn lại và mũi Breton.Trong khi đó, sức gió có thể lên tới 110 km/ giờ, làm giảm mạnh tầm nhìn. Ông Mitchell cảnh báo gió mạnh sẽ thổi tuyết bay mù mịt khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 400m trong ngày 13/2.Trong khi đó, tại tỉnh New Brunswick, mức cảnh báo tuyết cũng lên tới 30-55cm ở toàn bộ khu vực phía Nam, nhất là các vùng Saint John, Moncton và Fredericton.Tại đảo Hoàng tử Edward, lượng tuyết rơi ít hơn, từ 25-35cm. Tuy nhiên, sức gió ở cả hai nơi đều lên tới 100 km/giờ.Ngoài ba tỉnh trên, Cơ quan Môi trường Canada cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại tỉnh cực Đông Newfoundland and Labrado. Dự báo lượng tuyết rơi tại đây sẽ đạt khoảng 15-30cm trong ngày 14/2 với sức gió khoảng 80 km/ giờ.Theo cơ quan trên, nguyên nhân gây bão tuyết mạnh trên diện rộng ở các tỉnh bờ Đông là do sự hội tụ của hai luồng áp suất thấp tại bang New York của Mỹ hôm 12/2.Bão tuyết và gió lớn khiến phần lớn trường học ở tỉnh Nova Scotia sẽ phải đóng cửa trong ngày 13/2, trong khi người dân cũng được khuyến cáo tránh ra đường vì điều kiện đi lại rất xấu. Nhiều tuyến xe buýt và chuyến bay ở các tỉnh bờ Đông cũng đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn.Do ảnh hưởng của bão tuyết, lượng tuyết rơi ở thủ đô Ottawa và thành phố Toronto cũng tăng mạnh trong ngày 12/2. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do tuyết trơn trượt gây mất lái. Các chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Pearson ở Toronto cũng bị hủy bỏ./.