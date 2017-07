Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Israel và một nguồn tin an ninh tại thủ đô Amman của Jordan cho biết một nhân viên bảo vệ Israel đã bắn chết một người Jordan do bị người này tấn công bằng tuavít tại tòa sứ quán Israel ở Amman, trong khi người Jordan thứ hai vô tình bị trúng đạn tử vong.Vụ việc xảy ra ngày 23/7 trong bối cảnh căng thẳng tăng cao liên quan đến các biện pháp an ninh mới của Israel tại cổng vào Quần thể Haram al-Sharif, mà người Do Thái gọi là Núi Đền, một địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Jerusalem và cũng là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trong những ngày qua. Tuy nhiên, không rõ có mối liên hệ nào giữa hai sự việc này không.Người Jordan nói trên đã vào một căn phòng ở tòa nhà phụ tại sứ quán Israel để lắp đặt đồ đạc, sau đó người này bất ngờ dùng tuavít đâm vào sau lưng nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ đã phản ứng lại bằng cách bắn chết người công nhân Jordan, trong khi người chủ sở hữu căn phòng cũng ở đó vào lúc đấy đã bị thương và sau đó tử vong. Nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ.Cảnh sát Jordan cho biết họ đã được thông báo vào đêm 23/7 về vụ nổ súng tại tòa nhà ở bên trong khu sứ quán Israel.Cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường và phong tỏa khu vực. Một cuộc điều tra vụ nổ súng vẫn đang được tiến hànhIsrael và Jordan ký kết hiệp định hòa bình năm 1993, nhưng căng thẳng gia tăng trong những ngày gần đây sau khi Israel áp dụng các biện pháp an ninh tại Quần thể Haram al-Sharif, một địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem.Israel đã lắp đặt các máy dò kim loại ở lối vào địa điểm linh thiêng trên một tuần trước, nhằm phản ứng với vụ tấn công của các tay súng Arab tại đây khiến hai cảnh sát Israel thiệt mạng. Người Hồi giáo cho rằng Israel đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này dưới vỏ bọc an ninh.Ngày 21/7, hàng nghìn người Jordan đã xuống đường ở Amman sau buổi cầu nguyện hàng tuần để phản đối các biện pháp của Israel tại Quần thể Haram al-Sharif, trong đó bao gồm đền Al-Aqsa và Đền thờ Mái Vòm đá.Trong một diễn biến liên quan, lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 25 thành viên phong trào Hồi giáo Hamas ở Bờ Tây trong cuộc bố ráp đêm 23/7. Lực lượng an ninh Israel cho biết cuộc bố ráp nhằm đảm bảo các cuộc xung đột liên quan đến đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa không leo thang./.