Lực lượng được Mỹ ủng hộ làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại Ein Issa, phía Bắc Raqqa, Syria. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 4/2, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), liên minh người Kurd-Arab được Mỹ hậu thuẫn, thông báo đã bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công thành phố Raqqa, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song nhấn mạnh lực lượng này cần thêm vũ khí để có thể giành chiến thắng.Phát biểu tại làng Aaliyah, phía Bắc Raqa, người phát ngôn SDF Jihan Sheikh Ahmed tuyên bố bắt đầu giai đoạn 3 của chiến dịch giải phóng Raqqa và các khu vực xung quanh với mục tiêu là khu vực phía Đông thành phố.Theo người phát ngôn, hiện có thêm 750 chiến binh Arab đã tham gia SDF sau khi được liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu huấn luyện.Kể từ năm 2014, liên quân quốc tế đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống IS tại Syria và Iraq. Washington đã triển khai khoảng 500 binh sỹ, trong đó có các chuyên gia phá bom, huấn luyện viên, các binh sỹ đặc nhiệm, nhằm hỗ trợ chiến dịch của SDF.Tuần trước, Lầu Năm Góc và giới chức đồng minh tuyên bố Washington đã cung cấp thêm cho SDF các xe thiết giáp địa hình.Tuy nhiên, theo SDF, số lượng khí tài quân sự mà liên minh cấp cho các binh sỹ Arab là khá hạn chế và các thiết bị được yêu cầu thêm đã không đến kịp thời.Để giải phóng Raqqa, lực lượng này cần các thiết bị như xe tăng, súng máy hạng nặng và các xe thiết giáp.Ngày 5/11/2016, SDF đã bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố Raqa, thành trì của IS tại Syria.SDF là một liên minh do nhóm dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đứng đầu và là một đồng minh quan trọng trong liên quân quốc tế chống IS.Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt YPG vào danh sách khủng bố.Cuộc tấn công của SDF chỉ là một trong 3 chiến dịch chống IS đang được tiến hành tại Syria.Tại thành phố Al-Bab, các tay súng IS đang phải chống đỡ các cuộc tấn công của lực lượng đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở ngoại ô phía Bắc và các lực lượng Chính phủ Syria cách thành phố này 6km về phía Nam./.