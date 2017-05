(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Dương Đình Đăng (30 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực Tây Bắc và tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ và bị Công an thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt.Dương Đình Đăng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 khẩu súng ngắn K59 có 8 viên đạn, 3 túi nilon chứa ma túy tổng hợp, 147 triệu đồng và trong cặp của Đăng cất giấu 1 khẩu súng ngắn bắn bi cùng 8 viên đạn khác…Tại cơ quan Công an, Dương Đình Đăng khai nhận đã vận chuyển 4.443,78 gam túy tổng hợp. Đăng còn khai từng cung cấp ma túy cho các "chân rết" trong đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực Tây Bắc và từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ.Trước đó, vào tháng 9/2016, tại quốc lộ 5, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, tổ công tác Phòng PC47 Công an thành phố Hà Nội mật phục phát hiện, bắt giữ hai đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy do Dương Đình Đăng cầm đầu là Phạm Văn Minh (43 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tùng (37 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội).Tang vật thu giữ gồm 5.661 viên ma tuý tổng hợp nhóm ATS, tổng cân nặng 1.431,29 gam.Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 5 điện thoại di động; 3,5 triệu đồng; 2 xe ôtô; 1 khẩu súng K59 và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.Mở rộng điều tra, Phòng PC47 Công an Hà Nội thu giữ thêm 11.149 viên ma tuý tổng hợp nhóm ATS, có trọng lượng 3.012,49 gam được cất giấu trong lốp dự phòng ở gầm xe ôtô của các đối tượng.Tại Cơ quan điều tra, Minh và Tùng khai nhận hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của Dương Đình Đăng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra./.