Bắt đối tượng gây tai nạn làm chết người rồi bỏ trốn ở Cà Mau

Sáng 23/7, Công an thành phố Cà Mau cho biết đã bắt được đối tượng bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông làm chết một người, vào rạng sáng 22/7 tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.



Đối tượng được xác định là Nguyễn Tân Xuyên (sinh năm 1979, trú tại ấp 10A, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đã điều khiển chiếc ôtô mang biển kiểm soát 69A-008.77 gây tai nạn rồi bỏ trốn.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22/7, sau khi đối tượng Xuyên cùng với 2 người bạn là Hiểu, Chánh (cùng trú tại ấp Bình Minh I, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đi nhậu về.



Khi lưu thông đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, thành phố Cà Mau) thì Xuyên gây tai nạn, khiến ông Nguyễn Thanh Tịnh (trú tại phường 5, thành phố Cà Mau) tử vong, khi ông đang giúp vợ quét dọn lộ giao thông.



Sau khi gây tai nạn, đối tượng chạy xe về ấp Bình Minh I, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời để lẩn trốn.



Đến 9 giờ ngày 22/7, đối tượng dùng sơn xịt lên các vết xước trên ôtô để xoá dấu vết.



Sau hơn một ngày lẩn trốn, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23/7, khi đối tượng Xuyên cho xe đi sửa chữa tại một gara ôtô ở thành phố Cà Mau thì bị lực lượng chức năng mời về cơ quan để điều tra, làm rõ. Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.



Chiếc xe ôtô gây tai nạn vừa được đối tượng mua lại của một người cùng địa phương để sử dụng cá nhân, hiện vẫn chưa được sang tên đổi chủ.



Như vậy, các thông tin trước đây về việc tài xế taxi chưa rõ của hãng nào gây tai nạn là không chính xác.



Hiện Công an thành phố Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên./.