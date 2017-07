Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa triệt phá và bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.Cụ thể, sau nhiều ngày theo dõi đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy ở khu vực biên giới, hồi 1h ngày 22/7, tại Quốc lộ 43 thuộc địa phận Tiểu khu 19-5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã bắt quả tang đối tượng Mùa A Hử (tên gọi khác Mùa A Sồng), 55 tuổi, trú tại Bản Muống, khu Pa Háng – Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) khi đang trên đường vận chuyển trái phép ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 chiếc ba lô màu đen, bên trong đựng 28 bánh heroin; 1 khẩu súng Cạc-bin có 13 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào Việt Nam để chuyển về dưới xuôi tiêu thụ, đến khu vực Tiểu khu 19-5 xã Chiềng Sơn thì bị bắt giữ.Mở rộng điều tra, cùng ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Tráng A Dếnh (39 tuổi) và Tráng Giống Dế (55) tuổi, cùng trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ thêm 2 chiếc điện thoại di động, 2 xe máy và một số vật chứng khác có liên quan.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.