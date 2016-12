Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy luôn mang theo súng bên người

Ngày 23/13, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin về vụ bắt giữ đối tượng Bạch Như Phong (sinh năm 1992, trú tại só 163 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), có 1 tiền án về tội cướp tài sản và 2 tiền sự về hành vi tàng trữ ma túy để điều tra làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và đang củng cố tài liệu về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy."



Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, qua công tác rà soát địa bàn, nắm bắt tình hình tội phạm trong thời gian qua, lực lượng Công an quận Đống Đa phát hiện một đối tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Đặc biệt, đối tượng luôn mang theo súng bên người.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng trên là Bạch Như Phong. Chuyên án đấu tranh với đối tượng Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng đã được Công an quận Đống Đa xác lập.



Ngày 19/12, lực lượng Công an quận Đống Đa đã mật phục, bắt giữ Bạch Như Phong tại trước cửa khách sạn Ngọc Lan 1, số 35 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa); thu giữ trên xe ôtô, cạnh ghế lái 1 khẩu súng K54 đã lên nòng, 3 hộp tiếp đạn và 29 viên đạn.



Đấu tranh tại chỗ, Phong khai nhận số vũ khí trên mua của một người đàn ông tên Lừ ở biên giới Trung Quốc với giá 15 triệu đồng.



Phong đang hẹn gặp một đối tượng tên là Đ.M.T ( sinh năm 1991, quê ở tỉnh Lạng Sơn) và một đối tượng tên là N.L.Th ( sinh năm 1992, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) tại phòng 702 của khách sạn Ngọc Lan 1 để thỏa thuận giao dịch mua bán ma túy. Đây là hai đối tượng quen biết qua các mối quan hệ xã hội của Phong.



Kiểm tra phòng 702 của khách sạn, tổ công tác phát hiện, thu giữ trên giường gần 4 gam ma túy cùng 1 cóong (dụng cụ dùng để sử dụng ma túy) có dính ma túy.



Tại cơ quan điều tra, Bạch Như Phong khai nhận, sáng 18/12, Đ.M.T gọi cho Phong nói là có khách muốn mua 5kg ma túy đá. Phong nảy sinh ý định lừa T và nói rằng đang có sẵn 2 kg ma túy đá, bán với giá 320 triệu đồng/kg.



Ngay tối 18/12, Phong về Hà Nội, thuê phòng 702 khách sạn Ngọc Lan 1, sau đó gọi hai đối tượng trên đến khách sạn cùng sử dụng ma túy. Số ma túy bị Công an thu giữ là của Phong đem từ Lạng Sơn về để sử dụng.



T. khai nhận, Phong gọi điện cho T nói có 2 kg ma túy đá muốn bán với giá 320 triệu đồng/kg. Nếu T tìm được mối mua ma túy, Phong sẽ đem ma túy về Hà Nội để giao.



T cũng đã tìm được một người phụ nữ tên Ng đồng ý mua với giá 340 triệu đồng/kg.



Ngày 19/12, T hẹn người phụ nữ trên đến khách sạn để thỏa thuận giao dịch 1kg ma túy đá. Sau đó, T bảo Phong lấy ma túy để đưa cho Ng nhưng Phong chưa lấy được ma túy đã bị bắt giữ.



Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.