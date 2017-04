Cảnh sát Pháp. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Pháp ngày 26/4 cho biết hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ tại Pháp và Bỉ vì bị tình nghi liên quan tới vụ tấn công khủng bố nhằm vào một siêu thị của người Do Thái ở phía Đông Paris hồi tháng 9/2015, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.Các đối tượng bị bắt giữ trong khuôn khổ hoạt động điều tra của cảnh sát về số vũ khí đã được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin tại siêu thị nói trên.Nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra cho biết cảnh sát đã tiến hành các cuộc bố ráp từ ngày 24/4 và bắt giữ nghi phạm bán vũ khí cho vụ tấn công là Claude Hermant, cùng một số đối tượng tình nghi khác. Số nghi can bị bắt giữ được thông báo sẽ tiếp tục tăng.Hiện các nhà điều tra cũng đang kết nối các tình tiết để đưa ra kết luận về cách thức tên Amedy Coulibaly, 32 tuổi - thủ phạm chính gây ra vụ khủng bố và bắt cóc con tin nói trên, có được số vũ khí để phục vụ cho vụ tấn công.Kết quả điều tra cho thấy số vũ khí sử dụng trong vụ tấn công gồm một súng trường tấn công và 4 súng lục bán tự động Tokarev đã được mua từ Công ty Seth Outdoor thuộc quyền sở hữu của bạn gái tên Claude Hermant trong khoảng tháng 7-11/2014.Các nhà điều tra cũng cho biết số vũ khí này có nguồn gốc từ Slovakia, "qua tay" một kẻ mối giới ở Bỉ trước khi được bán lại cho Công ty Seth Outdoor.Ngày 9/1/2015, tên Amedy Coulibaly đã bắt giữ nhiều con tin tại một siêu thị do thái ở phía Đông Paris, làm 4 con tin thiệt mạng.Tên này cũng bị tình nghi đã bắn chết một nữ cảnh sát trước đó một ngày ở ngoại ô phía Nam Paris.Tên Coulibaly tuyên bố hắn đã phối hợp hành động với Cherif Kouachi và anh trai tên này là Said, hai kẻ đã gây ra vụ xả súng tại tòa báo châm biếm "Charlie Hebdo" làm 12 người thiệt mạng trước đó 2 ngày.Tên này đã bị cảnh sát tiêu diệt khi đang cố chạy thoát khỏi hiện trường, song các nhà điều tra hiện vẫn đang truy tìm những kẻ đồng lõa với y./.