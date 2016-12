Hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ bị bắt giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 25/12, thông tin từ Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 1.080 chai rượu ngoại cùng 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng.Tất cả số hàng hóa kể trên đều không có giấy tờ hợp lệ.Trước đó, vào ngày 24/12, tại Km 335 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 17C-021.89 do Phạm Bình Nhưỡng, sinh năm 1974, trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô chở 1.080 chai rượu mang nhãn hiệu nước ngoài, 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng.Theo khai nhận ban đầu, lái xe Nhưỡng nhận vận chuyển số hàng hóa nói trên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thái Bình để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Quảng Phong thì bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản hành chính và bàn giao toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.