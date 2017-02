Bắt giữ kẻ đưa 13 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 7/2, thông tin từ Công an thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng có thẩm quyền đã bắt giữ đối tượng Vũ Đình Biển, sinh năm 1976, thường trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi đối tượng này đang có hành vi tổ chức đưa 13 người thường trú tại các xã ven biển gồm Quảng Cư, Quảng Tiến và phường Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.



Trước đó, tối 6/2, Biển đã thuê xe ôtô khách mang biển kiểm soát 36B-008.93 chạy tuyến Thanh Hóa-Móng Cái (Quảng Ninh) chở 13 người dân thị xã Sầm Sơn đi Móng Cái để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.



Khi đi đến địa phận xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Biển bị Công an thị xã Sầm Sơn bắt giữ. Lực lượng công an đã thu giữ 20 triệu đồng, 11.000 nhân dân tệ, 5 điện thoại di động và nhiều đồ dùng cá nhân khác.



Theo lời khai của 13 người dân, họ đã nộp cho Biển từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/người để xuất cảnh trái phép.



Biển là đối tượng thường xuyên rủ rê, lôi kéo người dân ven biển Thanh Hóa xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ nhiều năm nay. Sau khi ăn Tết, Biển đã rủ rê, lôi kéo, tổ chức cho 13 công dân thuộc các xã Quảng Cư, Quảng Tiến và phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn sang Trung Quốc lao động.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Cũng trong tối 6/2, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thuyết phục 13 người không lên xe đi Móng Cái, Quảng Ninh, xuất cảnh trái phép./.