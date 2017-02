Trong những ngày Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã bắt giữ, xử lý nghiêm nhiều đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép.Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 13 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép (tăng 9 vụ, 10 đối tượng), thu giữ 35,03 kg pháo các loại.Riêng thời điểm Giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, Công an tỉnh Hải Dương và công an các địa phương đã bắt giữ 80 vụ, 83 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu 0,9 kg pháo và 2 giàn pháo (72 quả); vận động nhân dân giao nộp 5,4 kg và 456 quả pháo các loại. So với năm 2016, trong đêm Giao thừa, lực lượng chức năng đã bắt giữ 67 vụ, 68 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu giữ 3,9 kg pháo các loại.Trước đó, để ngăn chặn và xử lý tình trạng đốt pháo trong dịp Tết, lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo các sở, ngành chức năng như Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo...Công an tỉnh cũng tăng cường 180 cán bộ, chiến sỹ cho công an các huyện, thị xã, thành phố, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vận chuyển , buôn bán, đốt pháo với số lượng lớn trên địa bàn phụ trách...Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm và tích cực tố cáo các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo để các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm....Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, hiện tượng đốt pháo nhất là pháo bông ở Hải Dương vẫn xảy ra./.