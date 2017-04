Nhân viên pháp y điều tra tại hiện trường bắt giữ nghi phạm ở London ngày 27/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/4, cảnh sát London thông báo đã ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng nam giới cầm dao ngay sát tòa nhà Quốc hội Anh.Cảnh sát nghi ngờ đối tượng này chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng dao.Cảnh sát London cho biết đối tượng trên khoảng 27 tuổi đã bị bắt tại một đường phố lớn nằm giữa tòa nhà Quốc hội Anh và Văn phòng của Thủ tướng Theresa May do bị nghi sở hữu vũ khí tấn công và âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố.Cảnh sát đã tịch thu dao từ đối tượng trên.Cảnh sát cũng nói rằng đối tượng này bị bắt theo Đạo luật chống khủng bố và hiện bị giam giữ tại một đồn cảnh sát phía Nam London.Nhà chức trách đang tiến hành điều tra sự việc trên.Vụ việc trên xảy ra khoảng 1 tháng sau vụ tấn công táo tợn gần tòa nhà Quốc hội Anh làm 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công./.