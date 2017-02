Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đánh chết bảo vệ bãi gỗ Vân Hà

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến cái chết của người bảo vệ bãi gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh, xảy ra lúc rạng sáng 28/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017).



Các đối tượng trên gồm Ngô Lý Quỳ (sinh năm 1998), Đỗ Đình Đăng (sinh năm 1997), Trần Đức Hiệp (sinh năm 1997) và Ngô Ngọc Báu (sinh năm 1995), đều ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.



Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/1, các đối tượng Ngô Lý Quỳ, Đỗ Đình Đăng, Trần Đức Hiệp và Ngô Ngọc Báu rủ nhau đi chơi đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.



Đăng điều khiển xe máy chở Báu còn Quỳ sử dụng xe máy chở Hiệp. Nhóm này phóng xe máy lang thang trêu ghẹo các cô gái đi trên đường, khi đến xã Vân Hà, đoạn gần Trạm Y tế xã, Quỳ đã trèo lên cột điện tháo lá cờ cắm trên đó để cầm vẫy trên đường.



Cùng lúc này, ông Đào Văn Quế (sinh năm 1960, bảo vệ lán gỗ tư nhân ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà) phát hiện hành vi này của Quỳ, đã nhắc nhở đối tượng không được làm như vậy và dọa sẽ báo Công an xử lý.



Quỳ tức tối đã hô đồng bọn xông vào đánh ông Quế. Ông Trần Văn Cương, là bảo vệ bãi gỗ ở xã Vân Hà biết sự việc đã chạy đến can ngăn và bị Quỳ dùng chân đạp vào ngực khiến ông Cương ngã lăn ra đất bất tỉnh.



Thấy nhiều người dân chạy đến can, nhóm Quỳ lên xe máy bỏ chạy. Ông Quế bị thương tích, máu chảy nhiều nên được mọi người xung quanh đưa đến Phòng khám đa khoa miền Đông, huyện Đông Anh, để cấp cứu, còn ông Cương được sơ cứu đã tỉnh lại và tự điều khiển xe máy về lán trông gỗ đến 5 giờ cùng ngày thì về nhà.



16 giờ 30 cùng ngày, ông Cương thấy đau đầu, mệt và bất tỉnh, nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt-Đức rồi tử vong ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), do chấn thương sọ não quá nặng.



Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi tội phạm. Theo đó, rạng sáng mùng 1 Tết, sau khi uống rượu, Quỳ cùng nhóm bạn điều khiển xe máy ra đường.



Thấy nhiều nhóm thanh niên có cờ, Quỳ cũng muốn có cờ để vẫy trên đường đã trèo lên cột điện tháo cờ treo trên đó để cầm đi vẫy và bị ông Quế nhắc nhở.



Sẵn hơi men trong người, Quỳ đã hô cả nhóm đánh ông Quế. Khi ông Cương can, Quỳ đá ông Cương làm nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh dẫn đến chấn thượng sọ não rồi tử vong. Vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xử lý./.