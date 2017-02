Emily nhận 73 USD/giờ để khỏa thân lau dọn nhà. (Nguồn: dailytelegraph)

Bà mẹ trẻ Emily Nikols, 25 tuổi, đã khiến nhiều người bất ngờ khi chấp nhận khỏa thân hoàn toàn (chỉ trừ đôi găng tay cao su) để lau nhà tắm, phủi bụi giá sách và các công việc nhà khác cho những người đàn ông, để lấy tiền nuôi con nhỏ.The tờ The Sun, Emily sẽ được nhận số tiền 73 USD mỗi giờ được nhận để làm công việc này.Emily cho biết các khách hàng theo chủ nghĩa tự nhiên của cô đều là những người đàn ông lịch thiệp và không có hành động nào vượt quá giới hạn. Mặc dù họ vẫn quan sát cô khỏa thân lau nhà, và bản thân cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì."Với tôi việc khỏa thân lau dọn thực sự không phải vấn đề gì lớn - chuyện đó hoàn toàn bình thường," bà mẹ đến từ Liverpool chia sẻ."Tôi chỉ là một người thực sự tự tin và thoải mái với việc khỏa thân, vì thế chuyện trần truồng không làm tôi thấy bối rối. Khỏa thân lau dọn là điều tôi chưa từng làm trước đây, nhưng tôi thấy những gì mình đang làm hoàn toàn tự nhiên.""Tiền lương tôi kiếm được từ công việc này cũng khá hậu hĩnh - nếu so với những gì tôi phải làm. Cho đến lúc này thì đây vẫn là một trải nghiệm thực sự tích cực. Chưa có gì khiến cho tôi phải suy nghĩ lại," cô cho biết thêm."Khách hàng của tôi cũng rất tôn trọng và hào hiệp. Họ xách giúp tôi máy hút bụi lên lầu và mang nước cho tôi uống. Câu mà họ hay hỏi nhất là ​'cô có đủ ấm không?​', nhưng sau vài phút xách máy hút bụi đi khắp nhà, rõ ràng là bạn sẽ rất ấm.""Bạn bè và các chị tôi đều biết và ủng hộ công việc tôi đang làm. Ban đầu chồng tôi cũng còn hơi e ngại cho sự an toàn của tôi, nhưng anh ấy tin tôi - tôi đã là một người trưởng thành.""9 tháng trước, tôi đã sinh em bé, và tôi tin chắc vẫn sẽ có rất nhiều người phải ngạc nhiên khi thấy thân hình của tôi. Nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề gì nếu hông tôi có vết rạn hay bụng tôi hơi xệ. Tất cả mọi người đều trần truồng sau lớp quần áo của mình, vì thế tôi không hiểu vì sao chúng ta cứ phải lo về việc đó."Emily đã tìm được công việc hấp dẫn này sau khi một người bạn kể chuyện cho cô về những phụ nữ được trả tiền để quay video chính mình đang khỏa thân dọn dẹp nhà cửa.Sau đó, cô tìm thấy công ty Naturist Cleaners chuyên cung cấp người lau dọn theo chủ nghĩa tự nhiên trên Google. Công ty này tuyển dụng khoảng 80 nam giới và phụ nữ ở Anh, và Emily đã làm công việc này được 5 tuần.Những người lau dọn được trả 73 USD mỗi giờ, và khách hàng phải ký kết một hợp đồng nghiêm ngặt theo đó cấm họ có bất kỳ hành động xâm phạm tình dục nào với những người lau dọn.Do phải khỏa thân làm việc, những nhân viên lau dọn không thể làm các công việc nặng hay dùng hóa chất tẩy rửa mạnh, và phụ kiện duy nhất họ mang là găng tay cao su và đôi khi là dép xỏ ngón."Trước khi đi làm tôi có chút hồi hộp, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ổn," Emily chia sẻ."Các khách hàng đều là người theo chủ nghĩa tự nhiên, vì thế với họ việc khỏa thân là hết sức bình thường, và điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái.""Vấn đề không phải là trở nên gợi cảm hay phải nghĩ quá nhiều về thân hình của mình, mà bạn cần phải giúp một người theo chủ nghĩa tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Họ không quan tâm bạn còn trẻ và vô cùng lộng lẫy hay đã 65 tuổi với nhiều nếp nhăn, chỉ cần khỏa thân một cách thoải mái là được.""Nếu khách hàng hạnh phúc và tự tin, bạn sẽ cảm thấy chuyện này hoàn toàn bình thường và không có gì phải lo lắng cả. Khi đi làm tôi vẫn mặc đù quần áo như bình thường, vì mặc dù cả khách hàng và tôi không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là hàng xóm của họ cũng thế.""Vào trong nhà rồi tôi mới cởi quần áo ra. Sau đó, chúng tôi trò chuyện một chút, tôi làm công việc của mình rồi ra về. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất tiện nhưng nếu tôi thực sự thấy không thoải mái, tôi có thể rời khỏi đó."Laura Smith, giám đốc công ty cho biết công ty của cô cung cấp dịch vụ cho cả khách hàng nam và nữ, cũng như tuyển dụng cả nhân viên nam và nữ.Laura từng điều hành một công ty dọn dẹp nhà cửa trước khi một người theo chủ nghĩa tự nhiên gợi cho cô ý tưởng thành lập doanh nghiệp hiện nay - và bây giờ cô cũng rất hứng thú với các sự kiện khỏa thân."Tôi chưa bao giờ là một người thích khỏa thân, nhưng tôi luôn cởi mở và thích thử nghiệm những diều mới lạ," cô chia sẻ."Một ngày nọ, một khách hàng theo chủ nghĩa tự nhiên đã đề nghị tôi đến dọn nhà cho anh ta mà không mặc gì, và sẵn sàng trả thêm tiền để tôi thấy thoải mái."Tôi đã đi, và anh ta là khách hàng tốt nhất tôi từng gặp. Anh ấy rất thân thiện và chuyên nghiệp, tôi không hề cảm thấy bất an hay khó chịu. Công ty của tôi bây giờ đã phát triển, giống như giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Không ai khác cũng kinh doanh thế này, và đây thực sự là một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời.""Đa số khách hàng là nam giới theo chủ nghĩa tự nhiên đến từ cộng đồng người khỏa thân. Họ trả tiền cho dịch vụ này để tìm một người có cùng quan điểm và niềm tin như họ. Nhiều người theo chủ nghĩa tự nhiên không chia sẻ quan điểm của họ cho gia đình hay bạn bè, vì thế thật tốt nều có ai đó hiểu được họ."Các khách hàng phải trả 106 USD cho giờ thuê đầu tiên và 90 USD trong những giờ tiếp theo để nhân viên lau dọn làm các công việc như hút bụi, quét nhà, lau nhà, lau bếp, dọn nhà tắm và giặt ủi."Các nhân viên lau dọn của chúng tôi có nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, và chúng tôi đều hoàn toàn cởi mở về tuổi tác và thân hình, tuy nhiên chúng tôi không thuê những người còn quá trẻ," Laura chia sẻ."Các nhân viên cũng không được chấp nhận những lời đề nghị ngoài hợp đồng. Các điều khoản trong hợp đồng cũng nêu rõ với khách hàng rằng chúng tôi không cung cấp dịch vụ nào khác ngoài lau dọn và không được yêu cầu nhân viên lau dọn làm công việc khác.""Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều dịch vụ không đứng đắn hiện nay, chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp. Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng không có khía cạnh tình dục ở đây - chúng tôi không làm gì ngoài lau dọn chuyên nghiệp. Công việc này đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau"./.