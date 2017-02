Bắt nhóm đối tượng dùng gậy sắt nhọn cướp tài sản tại Minh Khai

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, ba đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị bắt.



Ba đối tượng gồm Lê Bá Đức (sinh năm 1967; trú tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm); Phạm Duy Trinh (sinh năm 1967; trú tại 116 Yên Phụ, quận Tây Hồ) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1975; trú tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/2, anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1994; trú tại số 6B ngách 651/26 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) điều khiển xe máy đến trước số nhà 26 ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thì bị ba đối tượng là nam thanh niên đeo khẩu trang (chưa rõ nhân thân) đi trên 1 xe máy lao tới, ép xe của Duy.



Các đối tượng này dùng thanh sắt có đầu nhọn vụt vào đầu, tay của Duy rồi giật chìa khóa xe, cướp xe máy của anh Duy rồi nhanh chóng tẩu thoát.



Qua điều tra, ngày 9/2, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Lê Bá Đức, Phạm Duy Trinh và Nguyễn Văn Nam là thủ phạm gây ra vụ cướp trên.



Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang hoàn chỉnh hồ sơ truy tố.