Xe lưu thông trên cầu Thăng Long. (Ảnh minh họa. Anh Tôn/TTXVN)

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự năm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cầu Thăng Long.Các đối tượng này gồm: Đặng Đức Cư (sinh năm 1984), Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1981), Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1974), Nguyễn Gia Sản (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Bằng (sinh năm 1964) đều trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến việc một nhóm đối tượng thường có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực cầu Thăng Long, Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức xác minh, truy xét, làm rõ.Ngày 9/2, cơ quan Công an đã phát hiện và đưa về trụ sở công an bốn đối tượng hoạt động cưỡng đoạt tiền tại khu vực đường dẫn lên tầng hai cầu Thăng Long. Các đối tượng này gồm Đặng Đức Cư, Nguyễn Thị Vui, Đỗ Văn Tuấn và Nguyễn Gia Sản. Các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên lang thang ở khu vực cầu Thăng Long.Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đã rủ nhau gây ra một số vụ cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông tại khu vực đường dẫn lên tầng hai cầu Thăng Long. Phương thức hoạt động là khi thấy có ai điều khiển xe máy đi nhầm vào đường dẫn lên tầng hai cầu Thăng Long, là phần đường dành riêng cho xe ôtô, cấm xe máy, chúng sẽ chặn lại và áp đảo, đe dọa bắt người đi đường phải nộp tiền “phạt” từ 100.000-500.000 đồng. Ai không làm theo yêu cầu, các đối tượng này quây lại không cho đi và dọa sẽ báo cho công an đến xử lý phạt từ 2-2,5 triệu đồng/trường hợp và bị tạm giữ phương tiện.Ngày 10/2, đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm này là Nguyễn Thị Bằng đã đến trụ sở Phòng PC45, Công an Hà Nội trình diện, khai nhận đã cùng đồng bọn tham gia các vụ cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông bằng xe máy, đi nhầm vào đường dành cho xe ôtô ở khu vực cầu Thăng Long./.