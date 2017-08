Đối tượng Phạm Văn Giang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh vừa bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển một bánh heroin đi tiêu thụ.Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 31/7, trên tuyến Quốc lộ 38 thuộc địa phận thôn Đông Đô, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) tiến hành kiểm tra xe taxi Mai Linh biển kiểm soát 34A-166.75 do Phạm Văn Tùng (sinh năm 1984) điều khiển, chở theo Phạm Văn Giang (sinh năm 1954); cả hai cùng trú tại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, Hải Dương.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một gói hình chữ nhật, kích thước 2x15x10cm chứa chất bột màu trắng, được ép thành bánh, trọng lượng khoảng 349 gram và 200 triệu đồng.Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Phạm Văn Giang khai nhận, chất bột trắng được ép thành bánh trên là heroin và Giang đang thuê taxi để vận chuyển sang Bắc Ninh tiêu thụ.Đối tượng Giang đã từng có tiền án về tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.