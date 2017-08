Ngày 7/8, Công an thành phố Cần Thơ xác nhận vào tối 6/8 đã bắt quả tang một nữ phóng viên của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam) có hành vi tống tiền hai doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang với số tiền là 280 triệu đồng.Nữ phóng viên bị bắt quả tang có hành vi tống tiền là Phạm Lê Hoàng Uyển (sinh năm 1976).Theo Công an thành phố Cần Thơ, trước đó, qua nguồn tin được báo, khoảng 20 giờ ngày 6/8, Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ ập vào quán càphê Hoa Cau, (phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và bắt quả tang Phạm Lê Hoàng Uyển đang có hành vi nhận tiền của hai doanh nghiệp bất động sản có trụ sở đóng tại tỉnh Hậu Giang.Tại hiện trường, Công an Cần Thơ thu giữ tang vật với số tiền là 280 triệu đồng, ba điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.Điều tra ban đầu, Công an thành phố Cần Thơ xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 4/8/2017 trên Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có đăng 3 loạt bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án ma;” “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ đồng bằng miệng."Sau khi loạt bài được đăng trên Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Lê Hoàng Uyển đã thông báo cho giám đốc các doanh nghiệp có liên quan trong bài viết nếu muốn "gỡ" ba bài viết trên Báo Phụ ​nữ ​Thành phố Hồ Chí Minh phải đưa cho Uyển số tiền 700 triệu đồng.Uyển còn đe dọa nếu chậm chi tiền, báo sẽ tiếp tục đăng thêm một bài nữa, khi đó muốn gỡ xuống số tiền phải là 1 tỷ đồng.Doanh nghiệp thống nhất đưa số tiền trên cho Uyển. ​Chủ doanh nghiệp đồng ý và hẹn gặp giao tiền ở quán cà phê Hoa Cau (phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm nhận tiền, Uyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi xe ôtô về Cần Thơ để nhận tiền đã bị Công an thành phố Cần Thơ ập vào bắt quả tang.Hiện Công an Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Lê Hoàng Uyển và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.