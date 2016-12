Bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép sát sân bay Nội Bài

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1969, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Văn Ngợi sinh năm 1967, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên (đất)" theo Điều 172 Bộ luật Hình sự.



Trước đó như TTXVN đã đưa tin, ngày 5/12, các lực lượng Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra khu đất tại cánh đồng nằm giữa sân bay Nội Bài và khu công nghiệp Nội Bài, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, do Phúc và Ngợi là chủ đất.



Lực lượng chức năng phát hiện có 3 máy xúc đang xúc đất sét đưa lên thùng của 3 xe ôtô có trọng tài 9,2 tấn và 13 xe ôtô khác có trọng tải lớn. Sau đó, đất được bán cho các lò nung gạch hoặc các công trình san nền.



Tại cơ quan công an, Phúc khai khoảng năm 2013, Phúc và Ngợi bàn nhau mua lại, thầu mảnh đất gần 29.000 m2, trong đó có hơn 17.000 m2 đất trồng trọt và hơn 11.000 m2 đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản.



Đầu năm 2016, nhận thấy việc khai thác tài nguyên đất đem bán thu lợi nhanh hơn nên hai đối tượng đã mua quyền sử dụng khu đất trên với giá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, hai đối tượng này đã hút nước trong ao, chặt hết cây ăn quả để tiến hành khai thác đất.



Trung bình một ngày, công nhân điều khiển máy xúc có thể xúc được khoảng 30-70 xe ôtô tải đất sét. Riêng số tiền bán đất sét làm gạch, hai đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng.



Theo thông tin ban đầu, ước tính, hàng trăm triệu mét khối đất (đất thó và đất sét trắng) đã bị các đối tượng trên khai thác đem bán cho các nhà máy, công ty sản xuất gạch.



Với mỗi xe đất thó, các đối tượng bán với giá 1,5 triệu đồng, còn đất sét trắng được bán với giá 90.000 đồng/m3.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng./.