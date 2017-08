Ảnh minh họa. (Nguồn: spotsylvaniasheriff.org)

Ngày 4/8, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hồng Nguyên, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh.”Theo Công an tỉnh Trà Vinh, Dự án này triển khai thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016) với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, do ông Trần Thanh Phục, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh) làm chủ nhiệm dự án; ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức của Trung tâm là thành viên. Trong thời gian này, ông Trần Hồng Nguyên là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.Trước đó, ngày 5/4/2017, Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Thanh Phục và ông Phạm Thanh Hải để điều tra về hành vi tham ô tài sản.Qua kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có đủ cơ sở xác định Trần Thanh Phục và Phạm Thanh Hải đã thực hiện hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản với số tiền 486 triệu đồng. Phục và Hải khai nhận đã thực hiện 7 hợp đồng khống mua vật tư, nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi với số tiền 856 triệu đồng, trong đó có sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Trần Hồng Nguyên.Từ tháng 1/2016 đến nay, ông Trần Hồng Nguyên là Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của những người có liên quan./.