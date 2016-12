Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 27/12, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Thắng (32 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) về tội “vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại tiểu khu 183 rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, bước đầu Thắng khai nhận đã tổ chức cho 9 người khác vào rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo cưa 13 cây gỗ dổi có tuổi đời trên 30 năm, đường kính thân 36-76cm để lấy gỗ bán.Liên quan đến vụ phá rừng này, ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh cũng đã khởi tố 9 bị can về tội “vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng.”Hiện lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ việc tổ chức khai thác trái phép và đường dây tiêu thụ số gỗ này.Trong bốn ngày từ 5-8/11/2016, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 183 xã Vĩnh Hảo (khu rừng thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý) có 13 cây dổi lớn, tuổi đời trên 30 năm, đường kính thân 36-76cm đã bị đốn hạ.Tổng lượng gỗ bị thiệt hại qua giám định gần 45m3. Vị trí 13 cây dổi lớn này bị đốn hạ chỉ cách tỉnh lộ 50-100 m và nằm giữa hai trạm quản lý, bảo vệ rừng Hang Hũ và Lò Than.Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đây là vụ đốn hạ lượng cây lớn trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất trước đến nay ở tỉnh Bình Định.Sau khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại rừng phòng hộ Vĩnh Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra , xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm./.