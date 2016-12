Lực lượng chức năng thu giữ số thịt mèo vận chuyển trái phép. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Chiều 27/12, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện và bắt giữ một xe khách chở 170kg thịt mèo đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.Vào lúc 13 giờ 30 phút, tại phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác đã cho dừng xe khách giường nằm biển kiểm soát 29B-019.99 do tài xế Vũ Văn Trường, sinh năm 1984, quê xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, điều khiển; quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 170 kg thịt mèo đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối trong khoang hành lý của xe khách. Bước đầu, lái xe khai nhận xe có lộ trình Thành phố Hồ Chí Minh-Thái Bình, bốc số hàng trên tại địa phận tỉnh Bình Định, khi ra đến Thái Bình sẽ có người đón.Toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo lực lượng chức năng, số hàng này có trị giá khoảng 25 triệu đồng.Hiện số hàng này được giao cho lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình xác minh và xử lý theo quy định./.