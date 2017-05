Ápphích tranh cử của các ứng viên Wolfgang Kubicki (FDP), Daniel Günther (CDU) und Torsten Albig (SPD). (Nguồn: zeit.de)

Ngày 7/5, khoảng 2,8 triệu cử tri của bang Schleswig-Holstein sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu 69 ghế Nghị viện bang trong cuộc bầu cử cấp bang áp chót tại Đức.Bang Schleswig-Holstein sẽ là một bài trắc nghiệm quan trọng đối với cả đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân chủ xã hội (SPD) của ông Martin Schulz trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 14/5 tại bang Nordrhein Westfalen, bang lớn nhất của Đức đồng thời là "thành trì" của SPD.Trong cuộc bầu cử năm nay, hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ hiến bang Schleswig-Holstein tham tranh luận trên truyền hình, gồm Thủ hiến đương nghiệm Torsten Albig của SPD và ông Daniel Günther của CDU.Ngoài ra, các ứng viên Thủ hiến bang còn có Monika Heinold của liên minh đảng Xanh, Wolfgang Kubicki của đảng Dân chủ Tự do (FDP), Marianne Kolter, Ulrich Schippels của Đảng cánh tả và Jörg Nobis của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).Theo kết quả khảo sát công bố cuối tháng 4/2017, phần lớn cử tri bang Schleswig-Holstein muốn ông Albig tiếp tục giữ cương vị Thủ hiến bang với 55%, trong khi ông Günther chỉ giành được 26%.Tuy nhiên, kết quả khảo sát với các đảng chính trị lại hoàn toàn ngược lại khi CDU vẫn dẫn đầu với 33% so với SPD 29%, liên minh đảng Xanh 12%, FDP 10%, đảng Cánh tả 5% và AfD 5%.Kết quả thăm dò này một lần nữa nói lên rằng, bầu cử bang Schleswig-Holstein vẫn sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng giữa CDU và SPD.Năm 2012, CDU giành được 30,8% phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn 0,4% so với SPD và cả hai đảng cùng giành được 22 trên tổng số 69 ghế của Nghị viện bang. Tuy nhiên, năm nay lợi thế dường như đang nghiêng về phía CDU.Hệ thống bầu cử ở Schleswig-Holstein về cơ bản tương ứng với các cuộc bầu cử quốc gia, với mỗi phiếu bầu, cử tri sẽ bầu ra một ứng cử viên.Tại Schleswig-Holstein có 35 khu vực bầu cử và năm nay là lần đầu tiên công dân từ 16 tuổi của bang này được quyền bỏ phiếu.Tháng Ba vừa qua, cuộc bầu cử tại tiểu bang ở Saarland, bang nhỏ nhất nước Đức, đã chứng kiến chiến thắng của CDU bất chấp những dự báo lạc quan dành cho SPD trước thời điểm bỏ phiếu.Sau các cuộc bầu cử tại bang Schleswig-Holstein vào ngày 7/5 và Nordrhein Westfalen một tuần sau đó, các đảng phái ở Đức sẽ dồn sức chạy đua hướng tới cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang vào ngày 24/9 tới./.