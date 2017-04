Bốn ứng cử viên dẫn đầu. (Nguồn: RTL)

Ngày 17/4, bốn ứng cử viên được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã tổ chức các buổi mít tinh tại thủ đô Paris nhằm thuyết phục những cử tri còn đang do dự, đồng thời đưa ra những cam kết mạnh mẽ trong giai đoạn nước rút.Nhóm 4 ứng cử viên dẫn đầu (trong số 11 ứng cử viên) bao gồm Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon và Francois Fillon.Phát biểu trước 20.000 người ủng hộ tại Paris, ứng cử viên Macron tuyên bố: "Ngày Chủ nhật tới, chúng ta sẽ chiến thắng, và đó sẽ là sự khởi đầu của một nước Pháp mới."Ông Macron ủng hộ một nước Pháp "cởi mở, tin cậy và chinh phục" với sự tham gia đầy trách nhiệm của "thế hệ mới."Ông Macron cũng bác bỏ những cáo buộc rằng ông đã nhận kế thừa hàng triệu euro từ một người bạn quá cố và khẳng định đã kê khai chi tiết các khoản thu nhập và chi tiêu từ năm 2009-2014.Về phía ứng cử viên Le Pen, phát biểu trong buổi mít tinh tại một phòng hòa nhạc lớn tại Paris, bà Le Pen nhấn mạnh người dân Pháp có quyền lợi tại đất nước này... Pháp có quyền trở về với bản sắc dân tộc và chủ quyền.Bà Le Pen cũng nhắc lại quan điểm của mình trong suốt tiến trình vận động tranh cử, nếu bà thắng cử, "chấm dứt thỏa thuận Schengen" về tự do đi lại của công dân trong 26 nước châu Âu, khiến Pháp đã trở thành điểm đến của người di cư trên toàn thế giới.Bài diễn văn của bà Le Pen cũng bị gián đoạn trong thời gian ngắn trước phản ứng của một số người phản đối đảng Mặt trận Dân tộc (FN) theo đường lối cực hữu của bà.Trước sự bứt phá trong thời gian gần đây của 2 ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon và François Fillon, lãnh đạo FN hy vọng sẽ giành lại tín nhiệm trong những ngày vận động cuối cùng trước vòng 1 bầu cử.Trong khi đó, ứng cử viên François Fillon luôn tin tưởng vào chiến thắng và khẳng định chắc chắn ông sẽ lọt vào vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp.Trước những người ủng hộ tại Nice (ở Đông Nam nước Pháp), ông Fillon lên án hành động của các đối thủ trong chiến dịch tranh cử và cho rằng ngay từ đầu, các đối thủ chỉ tìm cách lôi các vấn đề quá khứ để đánh bại ông thay vì tranh luận.Ứng cử viên Fillon khẳng định: "Tôi đã gây bất ngờ ngay tại vòng sơ bộ và chúng ta sẽ gây bất ngờ lần nữa tại các vòng bầu cử tổng thống sắp tới."Đại diện cho phe cực tả Jean-Luc Melenchon, ứng cử viên vươn lên bứt phá trong các cuộc thăm dò gần đây, khẳng định: "Tuần này mọi việc sẽ ngã ngũ", đồng thời thông báo sẽ đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử trong cuộc mít tinh tại Dijon (miền Trung nước Pháp).Theo cuộc thăm dò dư luận do hãng Elabe công bố ngày 17/4, ứng cử viên M. Macron tiếp tục dẫn đầu tại vòng 1 với tỷ lệ ủng hộ là 24%, tiếp theo là bà Marine Le Pen với 23% ý kiến ủng hộ.Ứng cử viên F. Fillon đã vươn lên vị trí thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ 19,5%, sau đó là ứng cử viên Jean-Luc Melenchon với 18%. Các ứng cử viên còn lại đều có tỷ lệ ủng hộ dưới 8%./.