Giấm táo có đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn, và chống viêm, đồng thời nó cũng chứa các axit alpha-hydroxy và axit axetic có khả năng tẩy đi các tế bào chết mà vẫn cân bằng độ pH cho da.Nếu bạn đang gặp tình trạng mẩn ngứa hoặc tấy đỏ do eczema hay bệnh vẩy nến gây nên, hãy pha một cốc giấm táo vào nước tắm hàng ngày cua rbanj để kháng viêm, làm dịu các triệu chứng ngứa rát nhé.Sau khi xả tóc, nhỏ một giọt giấm táo vào một chén nước lạnh rồi thoa đều lên tóc và da đầu, mát xa nhẹ nhàng trong 5-10 phút. Mái tóc sẽ thêm mượt mà và sáng bóng.Giấm táo có đặc tính chống nấm và kháng khuẩn tự nhiên nên có thể đánh bay vảy trắng do gàu gây ra. Hãy làm sạch da đầu bằng dung dịch hòa trộn dầu gội với 1/2 chén nước và 1/2 chén giấm táo để làm sạch tóc nhé.Giấm táo có khả năng cân bằng độ pH và hoạt động như một chất làm se khít lỗ chân lông, kiểm soát độ nhờn trên da. Thành phần axit alpha-hydroxy tự nhiên có trong giấm táo nhẹ nhàng lấy đi các tế bào chết trên da, giúp da dễ dàng thẩm thấu các bước dưỡng kế tiếp.Pha hỗn hợp gồm giấm táo và nước sạch theo tỷ lệ 1:1 rồi sử dụng như một loại nước hoa hồng trước khi thoa kem dưỡng ẩm cho da.Giấm táo giúp dưỡng ẩm cho da, cải thiện làn da sần sùi, khô ráp. Không chỉ dùng nó cho da mặt, bạn còn có thể thêm vài giọt giấm táo vào kem dưỡng da tay hoặc sữa dưỡng thể để chăm sóc cho cả cơ thể.Giấm táo giúp ngăn ngừa mụn nước, lột da và đồng thời giảm thiểu sưng tấy, đỏ da do cháy nắng nhờ đặc tính chống viêm.Nếu chẳng may bị cháy nắng sau những chuyến du lịch hè, bạn hãy đắp lên da một tấm khăn tắm mềm đã được thấm dung dịch gồm một phần giấm táo và bốn phần nước cho đến khi hết cháy rát.Giấm táo với công dụng kháng nấm giúp che giấu mùi hôi hiệu quả. Trộn một cốc giấm táo với khoảng bốn cốc nước để ngâm chân trong vòng 15 phút, mùi hôi sẽ hoàn toàn biến mất./.