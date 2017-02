Hàn Quốc mùa hoa anh đào. (Nguồn ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc)

Đầu Xuân mới, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết đang phối hợp với Hãng hàng không Korean Air tiến hành chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé máy bay và cung cấp City tour (tham quan thành phố bằng xe buýt) miễn phí cho khách du lịch tự do trên 19 đường bay đến Hàn Quốc từ khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương.Chương trình áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 20/1-31/3, với những vé mua trong giai đoạn từ 20/1-28/2.Theo đó, du khách có thể mua vé máy bay trực tuyến trên trang web của hãng hàng không Korean Air với mức giá vé ưu đãi 10% và nhận phiếu ưu đãi có thể đổi được vé trải nghiệm City tour miễn phí bằng xe buýt tại các thành phố lớn của Hàn Quốc như Busan, Daegu, Jeju.Đặc biệt, khách du lịch tham gia chương trình và đăng tải hình ảnh chuyến đi của mình tại Busan, Daegu và Jeju trên trang mạng xã hội cá nhân còn có cơ hội nhận được những món quà hấp dẫn. Đây là một phần của chương trình nhằm lan tỏa sức hấp dẫn của du lịch địa phương Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á thông qua mạng xã hội.Giám đốc Bộ phận xúc tiến du lịch khu vực châu Á và Trung Đông, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, ông Jung Ki Jung cho biết: “ Tính đến năm ngoái (2016), đã có hơn 2 triệu khách du lịch khu vực Đông Nam Á đến Hàn Quốc, tăng hơn 38% so với năm trước đó. Vì vậy, thông qua những chính sách quảng bá tích cực chúng tôi mong muốn tiến gần hơn nữa đến mức tăng trưởng đạt hai con số trong năm nay. Mở rộng quảng bá đến đối tượng khách du lịch tự do thông qua việc ứng dụng linh hoạt các kênh online như mạng xã hội và hợp tác với các doanh nghiệp, cũng như chính quyền địa phương để xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến các địa phương của Hàn Quốc.”./.