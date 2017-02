Một dây chuyền lắp ráp của hãng Chongqing Lifan. (Nguồn: AFP)

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) thông báo bảy nhà sản xuất ôtô trong nước sẽ không được hưởng tiền trợ cấp bảo vệ môi trường do đã có hành vi gian lận.Bảy nhà sản xuất ôtô sẽ không được đưa vào danh sách đề cử chính thức các phương tiện được nhận hỗ trợ tài chính từ nhà nước, qua đó sẽ giúp họ hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd là một trong những hãng xe bị phạt do đã trang bị loại pin không đạt tiêu chuẩn cho 1.353 xe sử dụng năng lượng sạch sản xuất hồi năm 2015, thời điểm hãng này nộp đơn nhận trợ cấp.Chính phủ Trung Quốc đã mở cuộc điều tra các vụ gian lận để hưởng trợ cấp "xanh" từ đầu năm 2016, sau khi đã chi khoảng 33 tỷ nhân dân tệ (4,8 tỷ USD) trong thời gian từ năm 2009-2015.Chương trình hỗ trợ tài chính đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ôtô chạy bằng năng lượng sạch, từ đó góp phần cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm của Trung Quốc.Năm 2016, đã có 507.000 chiếc xe sử dụng năng lượng sạch được bán ra tại thị trường đông dân nhất thế giới, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước đó.Chính phủ Trung Quốc sẽ cắt giảm 10% trợ cấp cho các xe sử dụng năng lượng sạch trong năm nay từ mức của năm 2016, để đến năm 2020 sẽ chấm dứt dần chương trình hỗ trợ tài chính này./.