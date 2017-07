Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được cấp cứu tại, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Chiều 23/7, Khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 7 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân ngộ độc đều ở ấp 4, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.Bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, các bệnh nhân khi vào viện có cùng biểu hiện đau bụng, nôn, ra nhiều mồ hôi.Cả 7 bệnh nhân đều ăn cùng các loại thức ăn như: mắm ruốc, thịt bò, thịt lợn, đu đủ và có uống rượu. Theo nhận định ban đầu, đây là yếu tố chung đặt vấn đề nghi ngờ nguyên nhân ngộ độc.Theo bác sĩ Trọng Nhân, có 4 trường hợp nặng, trong đó có 1 trường hợp mạch yếu, huyết áp không đo được. Sau khi sơ cấp cứu, bệnh nhân này được chuyển lên Phòng Hồi sức tích cực.Đến gần 17 giờ cùng ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, mạch rõ, huyết áp lên 120/160 mmHg, giảm bứt rứt, bớt nôn. Hiện sức khỏe của 7 bệnh nhân tạm ổn định và được giữ lại Khoa Cấp cứu để tiếp tục theo dõi.Bà Nguyễn Thị Hóa Em, người nhà của bệnh nhân cho biết, khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, 7 bệnh nhân ngồi ăn chung bàn với cùng các loại thức ăn: Thịt bò xào đọt bí, mắm ruốc kho thịt lợn, canh đu đủ hầm và rượu.Sau khi ăn xong khoảng 1 giờ, cả 7 người trong bàn ăn có biểu hiện giống nhau như ra mồ hôi, khó thở; bàn tay, bàn chân co quắp. Rượu các bệnh nhân uống là do gia đình tự nấu và bán nhiều năm nay. Trước đây chưa xảy ra trường hợp ngộ độc hay phản ánh nào của người sử dụng rượu.Sau khi có thông tin 7 trường hợp nghi bị ngộ độc, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bến Tre đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sự việc./.