Ancelotti khó chịu với học trò. (Nguồn: DPA)

Robben đã không thể hiện được gì nhiều. (Nguồn: Bild)

Philipp Lahm phải ngồi 77 phút trên băng dự bị trong trận đấu thứ 500 của mình. (Nguồn: Bild)

Bayern Munich của Carlo Ancelotti đã trải qua trận hòa thất vọng 1-1 trước Schalke 04 ngay trên sân nhà. Điều này khiến nhiều người tự hỏi vị chiến lược gia người Italy này sẽ đưa đội bóng đi tới.Philipp Lahm ngay sau trận đấu đã gửi đến đồng đội của mình những lời rõ ràng nhất: "Đội bóng phải tự hiểu rằng, chúng ta không thể thi đấu như thế này trong những tuần tiếp theo, nếu không muốn bị loại ra khỏi nhiều đấu trường khác nhau."Trận đấu thứ 500 của Philipp Lahm cho Bayern Munich hình như cũng không còn ai để ý đến khi đội bóng của anh đã thi đấu tẻ nhạt, bất ngờ mất 2 điểm trước Schalke 04, nếu như không muốn nói là may mắn có được 1 điểm.Trong khi đó, Schalke 04 chơi sắc sảo và quyết tâm ngay trên khách thì ngược lại, Bayern thi đấu tồi tệ, thái độ của rất nhiều cầu thủ tỏ ra hời hợt thiếu tính chuyên nghiệp và lòng quyết tâm giành chiến thắng.Huấn luyện viên Bayern Carlo Ancelotti vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh, nhưng hình như các cầu thủ của ông đã đẩy ông đến một giới hạn khác.Với bộ mặt không khác gì người tiền nhiệm sau mỗi thất bại ông nhăn nhó tuyên bố: "Đội hình của chúng tôi không phải là một khối. toàn bộ hàng tiền vệ cũng vậy. Chúng tôi phải phối hợp tốt hơn! Đây không phải là vấn đề có liên quan đến chất lượng cầu thủ."Vậy, với tư cách huấn luyện viên trưởng trách nhiệm thuộc về ai khi Bayern thi đấu khó coi đến mức nham nhở như vậy? Trận đấu này có thể coi như lời cảnh báo cuối cùng với các cầu thủ Bayern.Sau khi đứng đầu bảng xếp hạng ở lượt đi, Bayern chỉ nhờ sự lóe sáng của những cá nhân trong đội hình để có hai chiến thắng sát nút trước những đối thủ yếu hơn mình rất nhiều cho đến khi gặp Shalke 04.Họ đã nhận bàn thua thứ 5 của mùa giải này trong 15 phút đầu tiên - điều mà trong 3 năm dưới quyền Pep Guardiola chưa từng xảy ra.Mỗi khi không có sự giúp đỡ từ Rafinha, Arjen Robben không thể hiện được gì nhiều. Douglas Costa thì quá mờ nhạt vì còn bận tâm với những ý nghĩ sang năm sẽ dời Bayern đi đâu!Thomas Müller thậm chí còn tồi tệ hơn cả bản sao của chính mình. Cầu thủ trên tuyến tiền vệ còn lại Aturo Vidal gây được ấn tượng nhất cho người xem bằng những pha "băm bổ," túm áo và những đường chuyền không địa chỉ, thậm chí gần như phá bóng ra biên dọc!Manuel Neuer cay đắng chia sẻ: "Chúng tôi không thể lúc nào cũng gặp may mãi được."Đúng, Bayern không thể gặp may mãi được khi sự hời hợt này còn lây đến cả thủ môn 4 lần được bầu chọn xuất sắc nhất thế giới của họ. Neuer đã lập một cái hàng rào mà có cũng như không - sau đó đổ người cản phá chậm như hạ rào chắn xe lửa!! Naldo phút thứ 13 đã gỡ hòa cho Shalke 04.Manuel Neuer: "Không liên quan gì đến những cầu thủ hàng rào cả, tôi đã tính sai hướng bóng."Ở trận sân nhà đầu tiên của năm 2017, Bayern hoàn toàn có thể thua khi Schalke thi đấu quyết tâm và ấn tượng hơn và đây cũng là trận đầu tiên Bayern mất điểm kẻ từ khi Uli Höness trở lại.Bayern cần phải cải thiện phong độ đúng lúc nếu như không muốn nhận thất bại trong chuỗi trận đấu liên tục khi phải gặp Wolfsburg (DFB Pokal, 8/2), Ingolstadt (Bundesliga, 11/2), Arsenal (Champions League, 16/2).Manuel Neuer tiếp tục chia sẻ: "Chúng tôi không thể tiếp tục như thế này được. Tất cả chúng tôi phải suy nghĩ lại xem, chúng tôi sẽ chơi trong tương lai như thế nào."Trong phát biểu của mình, Neuer dường như ám chỉ "chúng tôi" là bao gồm cả huấn luyện viên Carlo Ancelotti.Trong khi đó, đội trưởng Philipp Lahm nhấn mạnh lại một lần nữa: "Tình hình hiện nay chưa phải là thảm họa."Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy khi mà Bayern đã giành được 7 điểm sau 3 trận, vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng họ chỉ tạo ra được 3 cơ hội trong 3 trận gần nhất.Sau những gì đã thể hiện, sự cân bằng mà Ancelotti hay nhắc tới dường như không hề có ở Bayern!​Philipp Lahm cho biết thêm: "Chúng tôi để cho đối phương có quá nhiều cơ hội, trên hàng công di chuyển ít và chậm chạp mất hẳn sự sắc bén. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ xem còn vướng mắc ở đâu, đó cũng là một việc làm bình thường sau mỗi trận, mọi chuyện sẽ phải khá hơn. Hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả."​Ancelotti sẽ làm gì để đánh thức sự khát khao chiến thắng của các cầu thủ Bayern ngày mai khi họ gặp VfL Wolfsburg. Ông ta nên hiểu rằng, nếu bị loại khỏi bất cứ một đấu trường nào trong thời điểm này chiếc ghế của ông ta sẽ bắt đầu lung lay.Khi đó, Uli Höness sẽ đâu còn "dễ thương" như ông ta tưởng./.