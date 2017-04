Đã đến lúc Bayern phải mua sắm? (Nguồn: Getty Images)

Lahm và Alonso sắp giã từ sân cỏ. (Nguồn: Getty Images)

Javi Martinez vẫn đang là cầu thủ đắt giá nhất mà Bayern mua về. (Nguồn: AP)

Giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Morata là cái tên lý tưởng để Bayern nhắm đến. (Nguồn: Getty Images)

Người hâm mộ đang chờ đợi sự thay đổi của Bayern.

Real Madrid và Bayern đã phải trải qua 120 phút căng thẳng tại Bernabeu hôm 19/4 nhưng sự khác biệt về nhân sự giữa hai đội bóng là điều mà nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy.Các cầu thủ Alravo Morata, James Rodriguez và Isco đã thoải mái rời sân khi trận đấu kết thúc mà gần như không có dấu hiệu nào cho thấy họ mệt mỏi. Đây là điều dễ hiểu khi mà thời gian họ thi đấu chỉ là 0 phút-0 phút (Morata và James) và 71 phút (Isco).Nhưng nhìn sang băng dự bị của đội khách Bayern Munich, huấn luyện viên Carlo Ancelotti và người hâm mộ của họ có lẽ không khỏi giật mình - với chừng này cầu thủ và chất lượng như vậy, liệu có đủ lực cho chiến trường châu Âu hay không?Không chỉ lép vé về dàn dự bị, Bayern Munich cũng đang gần đến ngày phải chia tay những gương mặt được coi là ngôi sao tầm cỡ quốc tế trong đội hình khi Philipp Lahm hay Xabi Alonso sẽ từ giã sân cỏ.Phải chăng đã đến lúc Bayern phải mở két, nơi đang được cất 190,3 triệu euro (tiền mặt) để củng cố lại đội hình một cách có hệ thống trong giai đoạn giao thời giữa hai thế hệ đang diễn ra, mà không có ai có thể cản lại ở Bayern?Và câu hỏi được đặt ra là liệu Bayern cần những đến những "siêu sao" tầm cỡ 100 triệu euro để trong tương lai không bị loại sớm như vậy trên đấu trường châu Âu?Trong nhiều năm trở lại đây, số tiền Bayern bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng ít hơn rất nhiều so với những câu lạc bộ hàng đầu khác ở châu Âu - tất nhiên vì nhiều lý do khác nhau.Người có trách nhiệm xây dựng đội hình ở Bayern, Michael Reschke đã từng tuyên bố với tờ El Pais của Tây Ban Nha rằng: "Chúng tôi không tham gia vào những cuộc đấu giá điên rồ, một 'siêu chuyển nhượng' không phù hợp với triết lý của chúng tôi."Lần mua sắm đắt giá nhất trong lịch sử Bayern đã diễn ra từ năm 2012 vẫn là Matinez với số tiền 40 triệu euro chuyển cho Bilbao.Mùa này, Bayern cũng bỏ ra 70 triệu euro mang về Mats Hummels và Renato Sanches. Nhưng thực tế, đây là một con số quá khiêm tốn so với Juventus (191,8 triệu euro) hay Man City (213 triệu euro).Bóng đá Đức và người hâm mộ thường không thích so sánh với bóng đá Anh và ​Premier League nhưng họ nên hiểu rằng, thị trường không của riêng ai, trong thời đại này, thị trường là toàn cầu và là của chung.Ở ​Premier League, số tiền 100 triệu euro mà một câu lạc bộ nào đó bỏ ra để mua sắm được coi là chuyện bình thường. Man United mùa này đã bỏ ra đến 185 triệu euro (trong đó Pogba có giá 105 triệu euro, Mkhitarian 42 triệu euro) Chelsea 132,8 triệu euro (Kante 35,8 triệu euro) hay Arsenal 113 triệu euro (trong đó có Xhaka 41 triệu euro, Mustafi 41 triệu euro), ngay cả câu lạc bộ có nguy cơ sắp xuống hạng như Crystal Palace đầu mùa cũng bỏ ra tới 100,1 triệu euro.Tất nhiên, họ được hưởng lợi rất nhiều từ bản quyền bán truyền hình khắp nơi trên thế giới.Trong khi đó, tại Italy, Juventus cũng mang về tiền đạo Gonzalo Higuain với số tiền lên đến 90 triệu euro và họ đã có một sát thủ thực sự với 29 bàn thắng mùa này.Sự bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng đến mức gần như điên loạn như hiện nay, thực sự là một thánh thức rất lớn với bóng đá Đức cũng như Bayern.Giám đốc điều hành của Bayern, Karl Heinz Rummenigge đã từng phải thốt lên với tờ Corriere dello Sport rằng: "Vấn đề là ở chỗ, trên thị trường không ai bán cầu thủ thực sự có chất lượng. Nếu muốn có, một là phải trả cái giá không tưởng trên trời, hai là không thể có anh ta."Ancelotti cho đến thời điểm này vẫn không hề đưa ra bất cứ một ý kiến gì về cầu thủ ông muốn có cho mùa tới. Gần đây nhất, hôm thứ Sáu ông khiêm tốn cho biết: "Chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, nhưng sẽ không có một cuộc cách mạng."Đây liệu có phải là chiến thuật của Bayern trước khi họ quyết định mua ai đó?Ban lãnh đạo Bayern rất thành thạo chuyện này và Ancelotti cũng rất giàu kinh nghiệm - họ thừa biết rằng muốn chinh chiến khắp nơi và muốn có cơ hội giành chiến thắng họ cần có cầu thủ thật sự chất lượng mà chất lượng có giá của nó!Trên tờ giấy ghi chép mua sắm của Bayern chắc chắn có tên một tiền đạo thứ hai, bởi thực tế cho thấy một mình Lewandowski không đủ.Một tiền vệ trung tâm (thay cho Alonso) hai vị trí của Arjen Robben và Frank Ribery. Một cầu thủ tầm cỡ Alvaro Morata (giá thị trường khoảng 40 triệu euro - giá thực tế có thể cao hơn) chắc chắn sẽ được Ancelotti sẽ giơ cả hai tay chào đón. Cầu thủ Tây Ban Nha cao đến gần 1m9 này có thể đá cánh cũng như là một thay thế hoàn hảo cho Lewandowski khi cần thiết.Trong khi đó, những tiền đạo hàng đầu cũng đang muốn có sự thay đổi trong sự nghiệp như Antoine Griezmann thì giá của anh không dưới 100 triệu euro - ngoài tầm với của Bayern (theo suy nghĩ thông thường). Rẻ hơn chút nữa, cầu thủ có hợp đồng chỉ còn đến 2018 của Arsenal mà Bayern đang để mắt tới và gần đây báo chí viết rất nhiều là Alexis Sanchez. Lối đá bùng nổ của cầu thủ Ch​ile này đã để lại ấn tượng rất tốt cho ban lãnh đạo Bayern với giá vào khoảng 40 triệu euro.Bayern chỉ thực sự bất lực với những cái tên như Paulo Dylaba (80 triệu euro) hay ngôi sao sắp trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới Kylian Mbappe (dự đoán 150 triệu euro) - nó sẽ phá hỏng triết lý của Bayern và làm đảo lộn trật tự quỹ lương của họ.Tuy không nói ra, nhưng nhiều người cũng có thể đoán được, cầu thủ mà Ancelotti mơ ước có được để thay thế Alonso là Marco Verrati của PSG có giá ít nhất 80 triệu euro.Một cầu thủ khác mà Carlo cũng đang để ý tới là Tiemoue Bakayoko. Tiền vệ phòng ngự 22 tuổi này năm nay thi đấu thành công và đã có trận đầu tiên dưới màu áo của đội tuyển Pháp. Nếu Bayern muốn có anh ta là chuyện hoàn toàn có thể được và giá tiền để mua cầu thủ này ở mức ban lãnh đạo Bayern không phải đắn đo.Tương tự, thị trường trong nước có một cầu thủ Bayern để mắt tới cho vị trí này là Naby Keita của RB Leipzig - nhưng ngặt nỗi, Leipzig là câu lạc bộ không có ý định bán cầu thủ kiếm lời vì năm sau họ cũng sẽ thi đấu trên đấu trường Champions League​. Giá của Keita nếu Bayern muốn có ít nhất cũng là 50 triệu euro!Trong đội hình Bayern hiện tại không phải không có những tiềm năng trẻ như Kimmich, Coman hay "Golden boy" Sanches nhưng không rõ vì lý do gì mà Ancelotti không (hay còn chưa) cho họ cơ hội.Sau khi bị loại ở vòng tứ kết ​Champions League năm nay, phóng viên Sportbild có hỏi Thomas Müller rằng có phải thế hệ của anh sẽ không bao giờ còn cơ hội vô địch Champions League một lần nữa với Bayern? Müller giận dữ trả lời: "Ông nói cái gì vậy? Mùa tới Bayern sẽ trở lại và chúng tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều!"Tuy nhiên, muốn trở lại và mạnh mẽ hơn đúng như lời Müller nói, những người có tránh nhiệm ở Bayern bắt buộc phải đổi chiến lược trong tư duy chuyển nhượng.Bayern không thể chờ, hay nói một cách khác họ không còn thời gian để đào tạo một cầu thủ bình thường thành "siêu sao."Thời kỳ được gọi là "khủng khoảng" ở Bayern dường như tuần tự diễn ra 5 năm một lần và nó đã lại đến.Năm 2007​, Bayern chỉ đứng thứ 4 ở B​undesliga. Khi đó, Bayern đã mang về hàng loạt cầu thủ như Hargreaves, Makaay, Santa Cruz, Ismael, Ribéry, Luca Toni, Klose với tổng số tiền lên đến 88 triệu euro.Đến năm 2012, ​một trong những mùa bóng cay đắng nhất trong lich sử câu lạc bộ với "Triple" về nhì của Jupp Heynckes. Và để vực lại đội bóng, họ đã quyết định đầu tư trên 100 triệu euro mang về Mandzukic, Shaqiri và Dante, cùng với đó là bản hợp đồng kỷ lục Matinez với giá 40 triệu euro.Mùa này, Bayern chỉ giành được chức vô địch Bundsliga. Và để chuẩn bị cho tương lai, Bayern đã lần lượt ký hàng loạt nhưng hợp đồng: gia hạn với Thiago tới 2021, mua đứt Coman với giá 21 triệu euro, cùng với đó là đưa Sebastian Rudy và Niklas Süle của TSG Hoffenheim sẽ về.Ai sẽ tới Bayern tiếp theo? Đó là điều mà người hâm mộ Bayern quan tâm vào thời điểm này. Và họ có lý do để tin rằng đội bóng sẽ làm mọi cách để trở lại mạnh mẽ khi mà chính Uli Höness khẳng định: "Chỉ một chức vô đich là quá ít đối với Bayern - tham vọng của chúng tôi nhiều hơn thế"./.