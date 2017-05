Ngày 11/5, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với gia đình ông Tạ Chánh (ông ngoại cháu Tạ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn), chính quyền xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Anh Tuấn (5 tuổi ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền) bị bạo hành.Theo lời khai ban đầu của gia đình nguyên nhân dẫn đến sự việc là do cháu Anh Tuấn quá nghịch nên trong lúc tức giận người dì ruột đã đánh và gây nhiều thương tích trên cơ thể cháu.Tại trụ sở Công an xã Nghĩa Điền, người dì ruột Tạ Thị Thanh Huyền và cũng là người trực tiếp gây thương tích cho cháu Tạ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn khai: Ngày 7/5 là Chủ nhật được nghỉ học nhưng cháu Anh Tuấn nói dối là đi học và đi chơi cả ngày. Gia đình tìm khắp nơi, đến chiều tối mới tìm ra. Quá tức giận nên chị Huyền đã dùng roi đánh nhiều lần vào người cháu Anh Tuấn khiến phần lưng, mông và một bên má trái của cháu có nhiều vết thâm tím và rỉ máu.Chị Huỳnh Thị Trúc Huyền, nhân viên y tế Trường Mầm non Nghĩa Điền cho biết, khi cháu Tuấn đến lớp vết thương của cháu bị rướm máu, không chỉ có vết lằn mới mà còn có những vết lằn cũ, có nhiều vết đỏ thâm cả người, những vết thương nặng có hiện tượng mưng mủ.Qua việc lấy lời khai tại buổi làm việc giữa Công an huyện Tư Nghĩa và những người liên quan, người dì ruột đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái và hứa sẽ không tái phạm. Khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể đã đến gia đình tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời khuyên gia đình không nên giáo dục cháu theo cách dùng đòn roi như đã làm. Sức khỏe và tinh thần của cháu Tuấn đã ổn định. Các vết thương dần khô và lành trở lại. Cháu đã đi học trở lại.Ngày 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cháu bé được cho là bị dì ruột đánh đập dã man gây thương tích nặng. Người quay clip cho biết, do bức xúc trước việc cháu Tuấn thường xuyên bị dì ruột đánh dã man nên đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc.Cháu Anh Tuấn đang sống cùng ông ngoại và dì ruột. Cháu không có cha, mẹ cháu Tuấn đã lấy chồng khác và đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh./.