Triều cường làm hư hỏng nhiều nhà dân. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Đợt triều cường từ ngày 12-14/2 đã làm sạt lở nghiêm trọng một phần đất phía ven biển ở Cồn Nhàn, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.Phần đất sạt lở dài trên 500m và vào sâu trên 50m, có đoạn vào sâu gần 100m.Triều cường cũng đã làm 1 căn nhà của người dân bị hư hỏng hoàn toàn, 500m đê bao dân sinh và 250m đường dân sinh bị sụt lún, nhiều trụ điện bị đổ ngã làm mất điện toàn khu vực Cồn Nhàn.Ông Huỳnh Văn Ngoặt, ngụ tại Cồn Nhàn, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận cho biết chỉ trong đêm 12/2, sóng biển đã làm sạt lở sâu hơn 30m bờ kè, làm sụt lún một phần móng nhà. Đến đỉnh triều cường đêm 13/2, toàn bộ móng nhà bị sụp, tường bị xé, ngã đổ.Nhiều đồ đạc, vật dụng, hàng hóa không kịp di dời đã bị nước cuốn trôi. Các thành viên trong gia đình kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.Ông Ngoặt cho biết thêm, hơn 30 năm sống ở đây chưa bao giờ thấy triều cường cao như thế. Con sóng cao nhất đến hơn 10m. Đây là điều lạ nhất từ trước đến nay, bởi thường đỉnh triều cao nhất hàng năm là tháng 12 âm lịch, năm nay lại xảy ra vào tháng Giêng.Triều cường cũng đã làm 2.000m2 đất trồng rau màu của nông dân đang trong giai đoạn thu hoạch bị mất trắng. Trước đó, nhiều hộ dân trong khu vực đã chủ động đắp bờ đê tạm nhưng do sóng quá mạnh, bờ đê tạm cũng bị sạt lở...Đây là khu vực không có bờ bao nên bị ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt sóng mỗi khi triều cường lên. Do vậy, nguy cơ sạt lở dài và sâu hơn là rất cao.Triều cường cũng đã làm một trụ điện bị ngã đổ, nhiều trụ điện khác bị ảnh hưởng gây mất điện khu vực Cồn Nhàn.Hiện, ngành điện lực huyện Ba Tri đang tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất.Ông Lâm Văn Ô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thuận cho biết, địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường gây ra.Một trong những công việc cần tập trung thực hiện ngay là vận động nhân dân, nhất là những hộ có người già, trẻ em và nhà nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao cần di dời đến nơi an toàn.Các lực lượng công an, quân sự xã và đồn biên phòng Hàm Luông đảm bảo trực sẵn sàng, ứng cứu kịp thời với các tình huống xấu có thể xảy ra.../.