Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/8, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, qua khảo sát và phân tích mẫu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến nghêu chết hàng loạt ở Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) vừa qua.Theo đó, nguyên nhân là do độ mặn giảm đột ngột trong tháng 7/2017. Ngoài ra, thủy triều không rút nước hoàn toàn trên bãi nghêu; lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường nên mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh và lượng phù sa cao; nghêu yếu do sinh sản, sức đề kháng giảm gặp điều bất lợi dẫn đến chết.Theo ông Nguyễn Văn Buội, ngay khi xác định nguyên nhân nghêu chết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh ban hành khuyến cáo giải pháp quản lý nghêu nuôi cho các hợp tác xã thủy sản trên địa bàn tỉnh.Theo đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hợp tác xã thủy sản có nghêu chết nên khẩn trương thu gom toàn bộ vỏ nghêu để tiêu hủy, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nước khu vực vùng nuôi. Các khu vực có nghêu lớn đạt kích cỡ thu hoạch cần khẩn trương khai thác, tuyệt đối không đợi giá nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra trong thời gian tới.Riêng đối với nghêu chưa đạt kích cỡ thu hoạch ở các bãi trung triều, cao triều, các hợp tác xã cần tập trung can thưa hoặc di dời nghêu đến khu vực nuôi thích hợp và duy trì mật độ dưới 150 con/m2. Đối với các khu vực nghêu giống, các hợp tác xã thường xuyên theo dõi diễn biến các yếu tố môi trường, thời tiết vùng nuôi và duy trì mật độ dưới 300 con/m2 hoặc xin chủ trương khai thác ngay khi điều kiện môi trường bất lợi, ảnh hưởng đến nghêu nuôi.Ngoài việc áp dụng các giải pháp trên, ngành chức năng tỉnh Bến Tre cũng khuyến cáo các hợp tác xã tăng cường công tác quản lý sân bãi, thường xuyên theo dõi tình hình nghêu nuôi. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động thời tiết và môi trường nước như: nhiệt độ, độ mặn, pH… nhằm sớm phát hiện các biến động bất thường của môi trường và sức khỏe của nghêu nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, diện tích nghêu chết tại Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm tính đến ngày 1/8, ước khoảng 12 ha, với kích cỡ 30-50 con/kg.Như vậy, tỷ lệ nghêu chết (tính từ 2 tháng trước đó đến nay) là 60% so với sản lượng ước thu hoạch là 50 tấn nghêu thịt. Lượng nghêu trung (cỡ 80-120 con/kg), ước sản lượng là 200 tấn, tỷ lệ chết 5-10% (đây là tỷ lệ chết tự nhiên không đáng kể)./.