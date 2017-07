Chụp bằng máy CT 256 dãy thế hệ mới cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 20/7, Bệnh viện Hữu Nghị đã chính thức đưa vào hoạt động máy chụp CT 256 dãy thế hệ mới trong chụp cắt lớp vi tính tim mạch.Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, hệ thống máy chụp CT 256 dãy với công nghệ tiên tiến, hiện đại, trị giá 41 tỷ đồng. Máy có tốc độc chụp rất nhanh, tổng 1 lần chụp chỉ khoảng 15 giây, cho hình ảnh rất sắc nét và chụp được cả trong trường hợp bệnh nhân có nhịp tim cao, không ổn định, rung nhĩ, bệnh nhân không nín thở được.Đặc biệt, so với máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy thế hệ trước, máy chụp CT 256 dãy giảm được liều phóng xạ tới hơn 80%. Việc sử dụng thuốc cản quang cũng giảm nhiều so với các thế hệ máy trước. Đây được cho là ưu điểm vượt trội bởi tia phóng xạ rất độc hại với trẻ em và bệnh nhân ung thư. Như vậy, sẽ an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.Tại hội thảo khoa học chẩn đoán hình ảnh tim mạch, phó giáo sư Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Hữu Nghị), Phó Chủ tịch Hội điện quang Việt Nam cho biết công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy hiện đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý tim mạch.Công nghệ chụp cắt lớp vi tính với hình ảnh sắc nét, đánh giá chính xác sự lan rộng đã giúp thầy thuốc chẩn đoán các bệnh lý tim mạch bẩm sinh, tim trẻ em, bệnh lý mạch vành ở người lớn, từ đó giúp bác sỹ đưa ra những quyết định đúng đắn về phác đồ điều trị cho bệnh nhân.Theo bác sỹ Dũng, thách thức lớn nhất trong chụp động mạch vành, cũng như bệnh lý tim mạch bằng máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy là nhịp tim nhanh và không thể chụp mạch khi nhịp tim trên 70 hoặc 80 lần/phút, nhịp tim không đều, người có trọng lượng lớn, mạch vôi hoá...Do đó với công nghệ mới như thế hệ máy CT siêu tốc 256 dãy của GY đang được một số cơ sở y tế lớn ứng dụng hiện nay giúp bác sỹ có thể thực hiện chụp mạch ở bệnh nhân nói trên.Với khả năng chụp nhanh, máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy không chỉ phục vụ chẩn đoán, theo dõi các bệnh lý tim mạch, mà còn giúp đánh giá chính xác vùng não bị tổn thương để phát hiện kịp thời bệnh lý đột quỵ và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và xạ trị.Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám cho khoảng 1.000 bệnh nhân.Về chi phí mỗi lần chụp, bệnh nhân khi cắt lớp vi tính tim mạch bằng máy chụp CT 256 dãy, có bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần và cùng đồng chi trả một phần. Với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì giá thành một lần chụp khoảng 4-5 triệu đồng./.