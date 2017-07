Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân mắc rối loạn đông máu. Thông tin được bác sỹ Nguyễn Thị Bích Uyên, Phó Trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết sáng 15/7.Bệnh nhân được phẫu thuật thành công là anh V.V.C, 23 tuổi, cư trú tại tỉnh Thái Bình, đã điều trị bệnh Hemophilia A (rối loạn đông máu) tại khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức từ cuối năm 2016.Thời gian qua anh thường xuyên phải nhập viện với các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, chảy máu răng và xuất huyết khớp gối.Theo lời kể của bệnh nhân, dù đã đi nhiều bệnh viện xin được phẫu thuật khớp gối nhưng hầu hết các bệnh viện đều ngại can thiệp phẫu thuật, bởi nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật là rất cao.Đầu tháng 7/2017, anh V.V.C nhập viện trở lại tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau đớn, không đi lại được do thoái hóa khớp gối rất nặng. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ khoa Nội Tổng quát nhận thấy bệnh nhân trong tình trạng thoái hóa khớp gối nặng, đứt dây chằng bên trong và giãn dây chằng bên ngoài gối phải.Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Uyên phân tích đối với một bệnh nhân bình thường thì khi thoái hóa khớp gối cần phải được phẫu thuật để thay khớp gối, tái tạo dây chằng để có thể đi lại, giải quyết tình trạng đau, sưng tấy và giới hạn vận động chi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân V.V.C do đã điều trị bệnh Hemophilia A thể nặng thì khó có thể thực hiện do nguy cơ không thể cầm được máu trong quá trình phẫu thuật, có thể tử vong ngay trên bàn mổ.Sau khi hội chẩn kỹ càng với các chuyên Khoa Nội tổng quát, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Tim mạch, các bác sỹ Bệnh viện quận Thủ Đức đã quyết định thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. “Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng và tăng cường kiểm soát tất cả các tình huống có thể xảy ra cho cuộc mổ, đặc biệt là đảm bảo đầy đủ các yếu tố đông máu,” bác sỹ Hoàng Văn Hải ,Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết.Trưa ngày 12/7, sau 3 giờ, kíp mổ đã thực hiện thành công phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo kết hợp tái tạo dây chằng gối phải cho bệnh nhân.Sau phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sỹ và điều dưỡng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình theo dõi hàng giờ để kiểm soát kịp thời nguy cơ chảy máu sau mổ.Hiện tại, bệnh nhân ổn định, chưa phát hiện chảy máu vết mổ và đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi.Hiện Bệnh viện quận Thủ Đức đang tiếp nhận và điều trị cho gần 100 bệnh nhân Hemophilia. Với lợi thế là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, các bệnh nhân đều được chăm sóc toàn diện về bệnh và các biến chứng của bệnh Hemophilia như điều trị viêm gan siêu vi, chăm sóc răng hàm mặt, vật lý trị liệu…Bệnh nhân V.V.C là trường hợp đầu tiên phẫu thuật thay khớp gối và tái tạo dây chằng thành công tại bệnh viện này./.