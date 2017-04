Alonso tại cuộc họp trước trận đấu. (Nguồn: fcb.de)

Robert Lewandowski gần như chắc chắn sẽ trở lại. (Nguồn: fcb.de)

Karl-Heinz Rummenigge: 'Thật tuyệt vời nếu chúng tôi xoay chuyển được tình thế.' (Nguồn: fcb.de)

Santiago Bernabeu - một nơi huyền diệu để khởi nguồn cho những khát khao, những hy vọng và sự lãng mạn của những trái tim quả cảm muốn làm nên những điều diệu kỳ…. Đó là tất cả những gì có thể nói về tâm trạng của các cầu thủ, ban lãnh đạo và các cổ động viên của đội bóng đến từ Munich trước trận thư hùng đêm nay với Real Madrid trên thánh địa của họ."Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong bóng đá! Chúng tôi biết chúng tôi đang ở thế bất lợi, nhưng chắc chắn đó không phải là điều không thể," Thomas Müller khẳng định. Đây cũng là điều mà tất cả những người từ Munich cảm nhận và hướng tới ở cuộc đụng độ kinh điển châu Âu này."Chúng tôi sẽ làm tất cả. Mọi thứ là vẫn ở trước mắt, không có gì là chấm hết," David Alaba tuyên bố. “Sẽ là một bầu không khí bốc lửa, chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng, chúng tôi có thể làm được,” cầu thủ người Áo quả quyết đầy tự tin.“Can đảm và tự tin - điều đó sẽ rất quan trọng. Chúng tôi cần giữ bình tĩnh và thể hiện sức mạnh của mình trên sân,” Alaba nói thêm.“Kịch bản lý tưởng sẽ là chúng tôi có bàn thắng sớm và để có thể có thêm những bàn thắng sau đó. Nhưng phải luôn nhớ, trận đấu có 90 phút, không nên chủ quan cho dù có được bàn thắng sớm,” đội trưởng Phillipp Lahm cảnh báo các đồng đội.Manuel Neuer cũng tỏ ra tin tưởng: "Chúng tôi có khả năng ghi được hai bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn dù phải chạm trán với bất cứ đối thủ nào. Động lực là rất lớn, chúng tôi muốn có mặt ở trận bán kết và điều đó là có thể! "Robert Lewandowski gần như chắc chắn sẽ có mặt tại trận đấu này. Tiền đạo người Ba Lan đã không thể có mặt ở trận lượt đi do chấn thương vai. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti, xác nhận: "Thật tuyệt vời khi anh ấy đã khỏe lại và điều đó cho chúng tôi nhiều niềm tin.”Tuy nhiên, sự phục vụ của Jérôme Boateng và Mats Hummels vẫn còn đang để ngỏ. “Chúng tôi sẽ quyết định sau buổi tập cuối, nếu họ không kịp trở lại, David Alaba và Joshua Kimmich hoàn toàn có thể thay thế,” Ancelotti cho biết.Tương tự các cầu thủ, chủ tịch "Hùm xám" Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ niềm tin của ông: "Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, đẳng cấp thế giới và Bayern nổi tiếng với những mục tiêu phi thường kiểu như ở những trận đấu như thế này.”“Sau khi thua 2-1 trong trận lượt đi, Bayern cần ‘một màn trình diễn tuyệt vời và cũng có thể là một chút may mắn nữa. Chúng tôi sẽ làm tất cả và sẽ thật tuyệt vời nếu có thể xoay chuyển tình thế,” Rummenigge nói.Với Xabi Alonso, đây là lần cuối cùng anh trở về Bernabeu để thi đấu cùng với Bayern. "Tất nhiên điều gì đó đặc biệt sẽ trở lại Madrid. Đây là nhà của tôi trong năm năm và tôi thực sự rất thích nó," Alonso chia sẻ."Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi (Bayern) có một mục tiêu là đem tới một màn trình diễn tuyệt vời chống lại một đội bóng siêu hạng. Đây sẽ là trận đấu nóng bỏng, dẫu kết quả của trận lượt đi không phải là lý tưởng nhưng chúng tôi muốn chiến đấu. Chúng tôi sẽ thử mọi cách. Chúng tôi có 90 phút và tôi hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở cuối trận," tiền vệ giàu kinh nghiệm cho biết.Cùng với Alonso, Carlo Ancelotti cũng đang trở lại sân nhà cũ của mình nơi ông có 2 năm đáng nhớ và đã cùng Real giành chức vô địch Champions League vào mùa giải 2014."Thật khó thể tả cảm giác của tôi lúc này, tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi cần phải làm những diều hoàn hảo cho điều đó."Về phía đội bóng hoàng gia, Real Madrid sẽ không có tiền đạo Gareth Bale do chấn thương ở trận lượt đi tại Munich và không kịp trở lại. Tương tự là bộ đôi trung vệ Pepe và Raphael Varane.

Nói về sự vắng mặt này của Bale, Ancelotti nhận định: “Real có "rất nhiều cầu thủ giỏi có thể thay thế anh ấy, có lẽ James Rodriguez, một trong những ngôi sao của World Cup 2014 của Colombia, hoặc Isco- một cầu thủ vĩ đại được mọi người yêu mến ở Madrid..."



Trả lời nhanh báo giới trước trận đấu, huấn luyện viên Zinédine Zidane nhận định: “Chúng tôi nhận thức được mối nguy hiểm của Bayern, chiến thắng họ là điểu rất khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng ở các cầu thủ và đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ có mặt ở bán kết!”./.