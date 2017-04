Chiếc xe tải chở cậu bé xấu số. (Nguồn: The Star)

Tờ The Star đưa tin một bé trai 6 tuổi tại Gombak, bang Selangor, Malaysia đã tử vong sau khi bị bỏ lại trong một chiếc xe bán tải trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.Theo Phó Cảnh sát trưởng Gombak Mohd Marzuki Mohd Mokhtar, trên đường đến nhà trẻ đầu giờ chiều 22/4, cậu bé Muhammad Iqram Danish do buồn ngủ đã thiếp đi và nằm xuống ghế sau của chiếc xe bán tải. Chiếc xe này vẫn đưa bé đến lớp hằng ngày.Cùng đi trên xe còn có ba trẻ khác. Sau khi ba trẻ này xuống xe, người lái xe 21 tuổi không thấy Muhammad, do vậy đã khóa cửa xe lại.Khi được phát hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tức là sau khoảng 3 tiếng, bé Muhammad đã bị bất tỉnh.Dù được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Sungai Buloh cách đó không xa để cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.Cảnh sát Gombak đang tiến hành điều tra vụ việc./.