Một hành khách chụp ảnh Ivanka Trump đang trên máy bay. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Một luật sư ở Brooklyn đã nói thẳng với Ivanka Trump rằng cha cô đang “hủy hoại đất nước” khi cô đang trên máy bay cùng với các con.Dan Goldstein và chồng là Matthew Lasner, một người ủng hộ bà Hillary Clinton, đã được yêu cầu rời khỏi chuyến bay của hãng JetBlue từ New York tới San Francisco vào hôm 22/12 vừa qua khi họ bắt chuyện với con gái của Tổng thống đắc cử Donald Trump và bắt đầu la hét với cô.Ôm một đứa trẻ trong tay, Goldstein, 35 tuổi, đã hét lên: “Tại sao cô này lại ở trên chuyến bay của chúng ta. Cô ấy nên đi máy bay riêng.”Ivanka đã cố gắng không để ý và bảo các con chơi với bút sáp màu để xoa dịu tình huống cho tới khi nhân viên phi hành đoàn hộ tống Goldstein khỏi máy bay.Tuy nhiên, Lasner nói rằng đó không phải là những gì xảy ra. Anh viết trên Twitter rằng: “Chồng tôi đã bày tỏ sự không hài lòng với giọng điệu bình tĩnh, nhân viên của JetBlue đã nghe thấy, và họ đuổi chúng tôi khỏi máy bay.”Nhưng chỉ 1 giờ trước dòng tweet này, Lasner đã viết trên Twitter: “Ivanka và Jared ở cửa T5 sân bay JFK, bay chuyến thương mại. Chồng tôi đang đuổi theo họ để quấy rối họ.”Lasner đã thể hiện sự chán ghét ông Trump một cách rất mạnh mẽ trên Twitter. Ngay sau cuộc bầu cử, anh này đã viết về việc tuần hành phản đối tổng thống đắc cử.Vụ việc xảy ra khi các hành khách vẫn đang lên máy bay, do đó nhân viên máy bay đã có thể đưa hai người đàn ông và con họ rời khỏi máy bay để tránh khỏi những sự cố khác.JetBlue đã có một tuyên bố vào sáng 22/12, nói rằng: “Quyết định hộ tống một hành khách khỏi máy bay không phải là quyết định dễ dàng. Nếu phi hành đoàn nhận định rằng một hành khách đang gây ra xung đột trên máy bay, hành khách sẽ được yêu cầu xuống khỏi máy bay, đặc biệt là khi họ cho rằng tình huống có thể leo thang trong quá trình bay.”Tuyên bố cho biết Lasner và Goldstein đã được xếp vào chuyến bay tiếp theo.Các mật vụ cũng có mặt trên máy bay cùng gia đình Trump, nhưng không can thiệp mà thay vào đó để cho hãng hàng không xử lý tình huống./.